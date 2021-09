Εκτεταμμένες είναι οι ζημιές που προκάλεσε ο δυνατός σεισμός των 5,8 ρίχτερ που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και τουλάχιστον 9 τραυματίστηκαν.

Εικόνες καταστροφής αντικρίζει κάποιος στο χωριό Αρκαλοχώρι με τοίχους να έχουν πέσει και μεγάλες ζημιές να καθιστούν τα σπίτια επικίνδυνα για κατοίκηση.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, συνολικά οι περιοχές που έχουν πληγεί σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες είναι οι περιοχές Αρκαλοχώρι, Θραψανο, Ζωφόρι, Παρουσοχώρια όπου έπεσε η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής και το Καστέλι όπου υπήρξαν ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον εννιά τραυματίστηκαν στο Αρκαλοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ιερός ναός του Προφήτη Ηλεία στο Αρκαλοχώρι κατέρρευσε πλήρως και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο σημείο και καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια.

Ο άνδρας, αφού απεγκλωβίστηκε από τους άνδρες της Πυροσβεστικής, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Όπως επιβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος Μίνωα – Πεδιάδας, Ιωάννης Δρακάκης, πρόκειται για εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες αναστήλωσης στον Προφήτη Ηλία.

Στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι εργάτες, οι οποίοι όμως ήταν έξω από τον ιερό ναό και δεν φαίνεται να υπέστησαν κάποιον τραυματισμό, σύμφωνα πάντα με την κρατική τηλεόραση.

Το τοπικό μέσο cretalive.gr μετέδωσε τη στιγμή του απεγκλωβισμού του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ενημέρωση από το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, υπάρχουν εννιά τραυματίες από το σεισμό. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τους εννέα τραυματίες οι επτά είναι ελαφρά και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγειας, ενώ οι δύο φέρουν κατάγματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σώος απεγκλωβίστηκε και άλλος ένας πολίτης στο χωριό Πατσίδερος, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο σπίτι του καθώς από τις ζημιές λόγω του σεισμού δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα.

Διαβάστε ακόμη: Σεισμός στην Κρήτη – Σε εφαρμογή το σχέδιο «Εγκέλαδος» – Τι προβλέπει

Μέχρι στιγμής στο κέντρο της Πυροσβεστικής έχουν αναφερθεί πολλές ζημιές σε κτίρια στα χωριά Ρουσσοχώρια, Αρχοντικό και Πατσίδερος.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο νησί μεταβαίνει και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπικά μέσα, ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε έντονα αισθητός όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά σε ολόκληρο το νησί, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως η Σαντορίνη.

Greek island of #Crete hit by 6.0 #earthquake and multiple subsequent tremors

MORE: https://t.co/gQJtZ5BVtX pic.twitter.com/pCfJCCwBpP

— RT (@RT_com) September 27, 2021