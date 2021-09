Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στη Νέα Υόρκη.

Οι δυο άνδρες ήρθαν τετ-α-τετ στο Σπίτι του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση που ξέσπασε μετά την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στα εγκαίνια του Τουρκικού Σπιτιού.

«Αυτό που προέχει είναι η ενότητα του Ελληνισμού. Συνεπώς μετά τις επεξηγήσεις, αν θέλετε την απολογία του Σεβασμιότατου, το θέμα έληξε», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης στα ΜΜΕ μετά το πέρας της συνάντησης, η οποία είχε διάρκεια περίπου 20 λεπτά.

I was pleased to meet with the Prime Minister of the Hellenic Republic @kmitsotakis and the President of the Republic of Cyprus @anastasiadescy to reaffirm our deep commitments to the unity of the Church and Hellenism, in Greece, Cyprus and our communities around the world. pic.twitter.com/wj5YDmi7f1

