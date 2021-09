«Είμαι εδώ για να σημάνω συναγερμό, ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει», τόνισε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, δίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων στις παγκόσμιες ανισότητες σε ό,τι αφορά τη διανομή των εμβολίων κατά της Covid-19.

Μίλησε ακόμα για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για «άβουλες» ηγεσίες.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε τις ΗΠΑ και την Κίνα για τον κίνδυνο να υπάρξει νέα επιδείνωση σε έναν κόσμο που είναι ήδη «στο χείλος της αβύσσου», καλώντας τες σε «διάλογο» και ζητώντας τους να επιδείξουν «κατανόηση», κατά την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

‘The world must wake up’: António Guterres ‘sounds the alarm’ in UN speech – video https://t.co/emPWCBgBgG

— The Guardian (@guardian) September 21, 2021