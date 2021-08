Κάτω παραπάνω από ικανοποιητική ήταν η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο 21χρονος επικοντιστής όχι μόνο πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος στην πρώτη του παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και κατέλαβε την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ με άλμα στα 5,80 μ.

Ο Καραλής δε σταματούσε να εκφράζει τη χαρά του που βρισκόταν στη γιορτή του παγκόσμιου αθλητισμού, ειδικά μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε από το 2018, όταν οι τραυματισμοί φρέναραν σημαντικά την εξέλιξή του.

Ο έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε να εκφράσει τι νιώθει μετά τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνας δηλώνοντας:

«Έχω μια ανάμειξη πάρα πολλών συναισθημάτων αυτή τη στιγμή, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμη τι έχω κάνει. Από χθες το χαμόγελο μου και η ψυχή μου είναι ακόμη μεγαλύτερα. Όπως ήταν τα πράγματα το χειμώνα δε φανταζόμουν τη συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πόσω μάλλον να περάσω στον τελικό και να βγω τέταρτος. Είμαι ευγνώμων που έχω τόσους ανθρώπους γύρω μου και καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, που μου έχουν προσφέρει τα πάντα για να μπορώ να φτάσω σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου, τον προπονητή μου Παναγιώτη Συμεωνίδη, αλλά και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μανώλη Καραγιάννη, που με καθοδήγησε προπονητικά σε αυτή την διοργάνωση, αλλά και όλους τους ανθρώπους που μου έστειλαν άπειρα μηνύματα».

Παράλληλα, δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του για το μέλλον, με τους Ολυμπιακούς του Παρισιού να αποτελούν τον επόμενο στόχο του:

«Τώρα έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις. Θέλω να συνεχίσω να δουλεύω με χαμηλά το κεφάλι, με συγκρότηση και κάθε ημέρα να γίνομαι καλύτερος. Έχουμε μπροστά μας μόνο τρία χρόνια για τους επόμενους Ολυμπιακούς».

Ο Καραλής φρόντισε να στείλει το μήνυμά του για τη συνέχεια μέσα από το twitter αναφορικά με τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο: «Ευχαριστώ που μου άλλαξες τη ζωή. Τα λέμε σε τρία χρόνια».

Thank you for changing my life.

See you in 3 years pic.twitter.com/Ew8oFr67Qb

— Emmanuel Karalis (@FlyManoloFly) August 4, 2021