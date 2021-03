Την πρώτη δόση του εμβολίου των AstraZeneca/πανεπιστημίου της Οξφόρδης έκανε σήμερα το απόγευμα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Του χορηγήθηκε στο νοσοκομείο St Thomas του Λονδίνου, στη ΜΕΘ του οποίου είχε νοσηλευτεί πέρυσι τον Απρίλιο, όταν είχε προσληθεί από τον κοροναϊό.

Ο 56χρονος Τζόνσον ανέβασε φωτογραφία από τον εμβολιασμό του στον λογαριασμό του στο Twitter.

I’ve just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.

Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.

Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.

Let’s get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021