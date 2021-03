Την χωρίς προηγούμενο επίσκεψη των επικεφαλής της ΕΕ (Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, Σαρλ Μισέλ, Νταβίντ Σασόλι), πριν από έναν χρόνο, στον Έβρο σε μια κορυφαία στιγμή αλληλεγγύης, υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς με ανάρτησή του.

«Ένας χρόνος σήμερα από την αξιομνημόνευτη επίσκεψη των ηγετών της ΕΕ στον Έβρο, για να δείξουν ότι η Ευρώπη στέκεται πλάι στην Ελλάδα στη διαχείριση του προσφυγικού» αναφέρει ο Μαργαρίτης Σχοινάς και συμπληρώνει: «Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης θα προστατευτούν».

«Είναι ώρα για μια κοινή πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου» υπογραμμίζει ο κ. Σχοινάς.

One year today since the memorable visit of EU leaders to #Evros to show that the EU stands shoulder to shoulder with Greece in managing migration. Europe’s external borders will be protected. High time for a common EU migration and asylum policy. pic.twitter.com/KFCv6BQfqr

