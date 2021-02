Όλοι γνωρίζουμε πόσο χρονών είμαστε αλλά σίγουρα δεν έχουμε βεβαίως μπει στην διαδικασία να υπολογίσουμε πόσες μέρες, ώρες ή και δευτερόλεπτα έχουμε ζήσει. Ακόμη περισσότερο δεν γνωρίζουμε πόσες φορές έχουμε αναπνεύσει στη ζωή μας, αλλά και πόσες φορές έχει χτυπήσει η καρδιά μας.

Αν θέλετε κι εσείς να ρίξετε φως σε τέτοιες λεπτομέρειες υπάρχει μια εφαρμογή που μπορεί να το κάνει για εσάς. Λέγεται You Getting Old και θα σας τρομάξει λίγο!

Με μία απλή συμπλήρωση της ημερομηνίας γέννησής σας, θα σας εμφανίσει επίσης μια σειρά γεγονότων και στατιστικών σχετικά με τη διάρκεια ζωής σας. Από τα παγκόσμια γεγονοτα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παιδικής σας ηλικίας, μέχρι πόσοι άνθρωποι έχουν την ίδια ημερομηνία γέννησης με εσάς και είναι ακόμα ζωντανοί!

Είναι πραγματικό εντυπωσιακό το πόσες πληροφορίες θα μάθετε συμπληρώνοντας μόνο την ημερομηνία της γέννησής σας. Πατήστε εδώ και ξεκινήστε να ανακαλύπτετε!

Με πληροφορίες από το news.gr