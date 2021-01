Τηλεφωνική συνομιλία με τον αμερικανό γερουσιαστή, Μπομπ Μενέντεζ είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Μενέντεζ για το νέο του ρόλο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

«Ανυπομονώ να επιδιώξω την επίτευξη κοινών στόχων ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Had an interesting and productive conversation with @SenatorMenendez. I congratulated him on his new role as Chairman of the Senate Foreign Relations Committee and look forward to pursuing common goals of peace and stability in the Eastern Mediterranean and the wider region.

