Αφού κόψεις μερικά πορτοκάλια σε πολύ λεπτές φέτες και τις καραμελώσεις θα τις στρώσεις σε ένα ταψί καλύπτοντας τη βάση και τα τοιχώματα.

Ένα ελαφρύ μίγμα από αυγά, ζάχαρη, ελαιόλαδο, κάρδαμο και λίγη βανίλια πέφτει πάνω από τις καραμελωμένες φέτες πορτοκαλιού και όλα μαζί ψήνονται για περίπου μισή ώρα.

Αποτέλεσμα ένα εντυπωσιακό γλυκό που ισορροπεί ωραία τη γλύκα του πορτοκαλιού με τα αρώματα από το κάρδαμο.

