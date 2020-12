Το Sex and the City επιστρέφει ως μίνι σειρά με λίγα επεισόδια και το αυθεντικό καστ στην πλειονότητά του.

Το HBO επιβεβαίωσε τις φήμες περί επιστροφής του Sex and the city που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις θα συμμετέχουν στα νέα επεισόδιά, από τα οποία όμως θα λείπει η Κιμ Κατράλ.

Πέρσι η Paramount Television και η Anonymous Content είχαν ανακοινώσει πως προετοίμαζαν την τηλεοπτική μεταφορά του «Is There Still Sex in the City?» της Candace Bushnell που είχε γράψει και πρώτο βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η σειρά. Παρόλα αυτά δεν έχει υπάρξει κάποια καινούργια ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

‘Sex And The City’ Limited Series Reboot Eyed At HBO Max https://t.co/zBgZHH4vGA — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 23, 2020

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε αναφέρει σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς πως: «Είναι δύσκολο να αγνοήσεις την τεράστια επιθυμία του κοινού για επιστροφή της σειράς» συμπληρώνοντας πως θα την ενδιέφερε να κάνει «κάποια νέα επεισόδια του Sex and the city».

«Θα θελα να δω που βρίσκονται τώρα όλες τους» είχε αναφέρει προσθέτοντας: «Έχω περιέργεια. Ο κόσμος έχει αλλάξει από τότε που βγήκε η τελευταία ταινία. Όλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ- η τεχνολογία, τα social media. Οι χαρακτήρες της σειράς δεν μιλούσαν ποτέ για τα social media οπότε νομίζω πως αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Επίσης έχουμε πλέον και το κίνημα του #MeToo. Πιστεύω πως η Κάρι θα ήθελε πολύ να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της».

Άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή της σειράς στο HBO δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.