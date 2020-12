Η Τζέσι Νέλσον (Jesy Nelson) αποχωρεί από το γυναικείο γκρουπ των Little Mix μετά από εννέα χρόνια, για λόγους ψυχικής υγείας.

«Μετά από 9 εντυπωσιακά χρόνια μαζί, η Τζέσι αποφάσισε να αποχωρήσει από τις Little Mix», ανακοίνωσε η μπάντα σε ανάρτησή της στο Instagram. «Αυτή είναι μια απίστευτα λυπηρή στιγμή για όλους μας, αλλά υποστηρίζουμε πλήρως την Τζέσι».

«Την αγαπάμε πάρα πολύ και συμφωνούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνει το σωστό για την ψυχική υγεία και που κάνει το σωστό για να έχει μία καλή ζωή», ανέφερε η δήλωση.

Παρά την αναταραχή, τα υπόλοιπα μέλη Πέρι Έντουαρτς (Perrie Edwards), Τζέιντ Θίργουολ (Jade Thirwall) και Λι-Αν Πίνοκ (Leigh-Anne Pinnock), εξακολουθούν να σχεδιάζουν να μείνουν μαζί ως ομάδα.

«Εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε το ταξίδι μας ως Little Mix και οι 3 από εμάς δεν είμαστε έτοιμες να αποχωρήσουμε», είπε η μπάντα, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι οι θαυμαστές μας θα στεναχωρηθούν που η Τζέσι φεύγει από το συγκρότημα. Σας αγαπάμε τόσο πολύ και είμαστε τόσο ευγνώμονες για την πίστη σας και τη συνεχή υποστήριξη. Ανυπομονούμε να δούμε πολλούς από εσάς σε περιοδεία».

She fought 9 years for her mental health, she never gave up and there comes a time when you have to take a decision for your own good. I’m proud of Jesy Nelson for being the most amazing and inspirational woman. I love her so much and I hope she’ll find peace. ❤ #WeLoveYouJesy pic.twitter.com/0c4Hb4PbAu

— KM. 🇨🇵🌼 (@kassymel272) December 14, 2020