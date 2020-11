Ιδιαίτερα φορτισμένο είναι το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αστυνομία να έχει για πρώτη φορά τοποθετήσει κιγκλιδώματα μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

Το κλίμα φορτίζει ακόμα περισσότερο ο πρόεδρος Τραμπ ο οποίος προειδοποιεί ότι υπάρχει πολλοί «κατεργάρηδες» και πολλά είναι πιθανό να γίνουν στο δρόμο.

Σε πολλές πολιτείες οι κάτοικοι «αμπαρώνονται» στο φόβο επεισοδίων μετά τα σημερινά κρίσιμα αποτελέσματα.

Ένας φράχτης έχει στηθεί στην περίμετρο του Λευκού Οίκου, αφού οι ομοσπονδιακές αρχές της Ουάσινγκτον προετοιμάζονται για ταραχές γύρω από την προεδρική κατοικία μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.

Πρόκειται για τον ίδιο φράχτη που είχε εγερθεί και το καλοκαίρι, οπότε η πρωτεύουσα των ΗΠΑ συγκλονιζόταν από τα συλλαλητήρια του Black Lives Matter.

Extra fencing going up at the White House on the eve of Election Day. pic.twitter.com/HIWjBJewuT

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) November 3, 2020