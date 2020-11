Οι οπτικές ψευδαισθήσεις ή αλλιώς οφθαλμαπάτες είναι οι πιο γνωστές και κατανοητές. Δίνουμε έμφαση στις οπτικές ψευδαισθήσεις διότι η όραση συχνά κυριαρχεί στις άλλες αισθήσεις. Ένα παράδειγμα οπτικών ψευδαισθήσεων είναι ο εγγαστρίμυθος.

Μια οπτική ψευδαίσθηση χαρακτηρίζεται από οπτικά αντιληπτές εικόνες που είναι παραπλανητικές. Αυτό συμβαίνει καθώς οι πληροφορίες που συλλέγονται από το μάτι, επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο για να δώσουν σε εμάς τους ανθρώπους μια αντίληψη που δεν είναι αντίστοιχη με τo πραγματικό ερέθισμα.

Σύμφωνα με το el.wikipedia.org, ψευδαίσθηση είναι η αισθητηριακή ικανότητα αντίληψης ενός αντικειμένου από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, το οποίο, ανάλογα με τον τρόπο που οργανώνεται, ερμηνεύεται κι αντιλαμβάνεται από αυτόν, φαίνεται να μην είναι πραγματικό.Το αποτέλεσμα των ψευδαισθήσεων ξεκινάει από το ερέθισμα στο νευρωνικό τόξο του εγκεφάλου και καταλήγει στο βίωμα, μετά από διάφορα στάδια επεξεργασίας σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου.

Ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος ερμηνεύει τα σήματα που λαμβάνει από κάθε αισθητηριακό υποδοχέα, δηλαδή, κάθε ένα από τα ειδικά κύτταρα που ανιχνεύουν το φως, τον ήχο, τη θερμοκρασία, την πίεση, την οσμή, τη γεύση, τον πόνο, την πίεση, την ισορροπία κλπ., και τα κάνουν χρήσιμα, ονομάζεται αντίληψη. Μερικές φορές, η ερμηνεία αυτής της αντίληψης είναι λανθασμένη.

Δείτε τις φωτογραφίες που θα αλλάξουν την οπτική σας….

