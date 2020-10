Στο ρόλο που έπαιξε ο Μπαράκ Ομπάμα ώστε να μην διακοπεί το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, αναφέρθηκε ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς εξιστόρησε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την περίοδο μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικούς και στις αντιδράσεις που άρχισαν μετά την απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να μην παίξουν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Λεμπρον υποστήριξε πως όταν η Ένωση Παικτών συζητούσε τις επόμενες κινήσεις, εκείνος και ο Κρις Πολ απευθύνθηκαν στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, προκειμένου να ζητήσουν συμβουλές και καθοδήγηση. Και ο Ομπάμα τους προέτρεψε να αντιδράσουν με ποικίλους τρόπους, αλλά όχι με αποχώρηση:

«Όταν το Μιλγουόκι έκανε ότι έκανε και δικαίως, καταλάβαμε πως κανείς μας δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Είμαστε σαν μία αδελφότητα όλοι στο ΝΒΑ, στεκόμαστε δίπλα στους Μιλγουόκι Μπακς για την απόφαση τους αλλά υπήρχε μία στιγμή που κι εμείς, οι Λέικερς ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε.

Οι Λέικερς κι εγώ ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε, ποιο θα είναι το πλάνο μας αν φύγουμε ή αν θα μείνουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ποια θα είναι η δράση μας. Ευτυχώς εγώ είμαι τυχερός που έχω φίλο τον 44ο Πρόεδρο των Η.Π.Α., τον Μπαράκ Ομπάμα στον οποίο τηλεφώνησα μαζί με τον Κρις Πολ για να πάρουμε την συμβουλή του, να μας δώσει μία κατεύθυνση με την εμπειρία του.

Όταν υπάρχει… χάος, όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, χρειάζεται έναν άνθρωπο να σε καθοδηγήσει. Και αυτός ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα που μας είπε ποιες είναι οι επιλογές, οι τρόποι δράσεις και αν μπορέσουμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε με τον τρόπο μας, μπορούμε να συνεχίσουμε και την σεζόν».

“We were ready to leave too.”

LeBron on the players’ strike in the bubble after the police shooting of Jacob Blake

