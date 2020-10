Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν σήμερα «να εργασθούν εντατικά» για να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία η οποία θα διέπει τις σχέσεις τους μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης, οι δύο ηγέτες «’έδωσαν εντολή στους επικεφαλής διαπραγματευτές του να εργασθούν εντατικά με τρόπο ώστε να γεφυρώσουν τις διαφορές τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν Ντάουνινγκ Στριτ και Κομισιόν.

«Πρόοδος έχει καταγραφεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά παραμένουν σημαντικές διαφορές, όχι μόνο στον τομέα της αλιείας, αλλά επίσης σε σχέση με τα ρυθμιστικό πλαίσιο και την διαχείριση», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή κατά συστηματικό τρόπο για το ζήτημα.

Good phone call with @BorisJohnson about the state of play in the 🇪🇺-🇬🇧 negotiations.

While progress had been made, significant gaps remain. We agreed that it's important to find an agreement as strong basis for a strategic relationship.

Joint statement → https://t.co/Tl3jdRIZqB pic.twitter.com/rUTSp8l9dP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2020