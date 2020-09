Καμία πρόθεση να αφαιρέσει αμφιλεγόμενα αντικείμενα από την έκθεσή του δεν έχει, όπως λέει, το Βρετανικό Μουσείο -μετά την προειδοποιητική επιστολή που έλαβε από τη βρετανική κυβέρνηση για το θέμα.

Σε επιστολή που διέρρευσε στον βρετανικό Τύπου, ο υπουργός Πολιτισμού, Όλιβερ Ντάουντεν, ανέφερε πως τα μουσεία και οι γκαλερί που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση κινδυνεύουν να χάσουν την υποστήριξη των φορολογούμενων εάν αφαιρέσουν τα αντικείμενα.

Η επιστολή, που εστάλη σε διάφορα ιδρύματα, ανέφερε συγκεκριμένα: «Ως φορείς που χρηματοδοτούνται από το κοινό, δεν πρέπει να λάβετε δράσεις που να υποκινούνται από τον ακτιβισμό ή την πολιτική. Η σημαντική υποστήριξη που λαμβάνετε από τον φορολογούμενο είναι η αναγνώριση του σημαντικού πολιτιστικού ρόλου που παίζετε για ολόκληρη τη χώρα».

Μάλιστα, προέτρεψε τα θεσμικά όργανα να «συνεχίσουν να ενεργούν αμερόληπτα», κάτι που περιέγραψε ως «ιδιαίτερα σημαντικό» καθώς η κυβέρνηση διενεργεί την αναλυτική επισκόπηση δαπανών της – μια προφανή απειλή ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η χρηματοδότηση.

Το Βρετανικό Μουσείο ανέφερε σε δήλωσή του: «Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει καμία πρόθεση να αφαιρέσει αμφιλεγόμενα αντικείμενα από δημόσια έκθεση. Αντ’ αυτού, θα επιδιώξει, όπου ενδείκνυται, να τα τοποθετήσει σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, με τρόπο που να επιτρέπει στο κοινό να μάθει γι’ αυτά στο σύνολό τους».

«Αμφιλεγόμενα αντικείμενα» ή εκθέματα που αποτελούν αντικείμενο πολιτικής ή κοινωνικής συζήτησης θα μπορούσαν να θεωρηθούν και τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία εξάλλου είναι στο επίκεντρο χρόνιας διαμάχης μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η Daily Mail τιτλοφορεί το άρθρο της: «Τα Ελγίνεια Μάρμαρα δεν θα πάνε πουθενά: Το Βρετανικό Μουσείο λέει ότι δεν θα αφαιρεθούν αμφιλεγόμενα αντικείμενα μετά από προειδοποίηση της κυβέρνησης».

Η αναγέννηση του κινήματος Black Lives Matter, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ, επηρέασε και τη Βρετανία.

Διαδηλωτές κατέστρεψαν αγάλματα αμφιλεγόμενων ηγετών, ενώ αφαιρέθηκαν και ανάλογα εκθέματα από μουσεία σε όλον τον κόσμο.

Έτσι και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τον Ιούνιο έχει ξεσπάσει μια διαμάχη με το αποικιακό παρελθόν της χώρα. Μάλιστα, το καλοκαίρι διαδηλωτές έριξαν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον , έμπορος σκλάβων, στο Μπρίστολ.

This happened a few moments ago.

The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc

— BBC Radio Bristol (@bbcrb) June 7, 2020