Δύο συλλήψεις και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι κοντά στα παλιά γραφεία του περιοδικού Charlie Hebdo στο Παρίσι, που ξύπνησε μνήμες από την τρομοκρατική επίθεση του 2015.

Ο γάλλος εισαγγελέας αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας δήλωσε ότι οι αρχές υποπτεύονται τρομοκρατικό κίνητρο λόγω του τόπου και του χρόνου της επίθεσης. Σημείωσε, δε, πως οι συλλήψεις αφορούν τόσο τον κύριο ύποπτο όσο και ακόμη έναν άνδρα που του οποίου η εμπλοκή στο περιστατικό ερευνάται.

Παρ’ όλο που τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν εξακριβωθεί, το γεγονός ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Οι ταυτότητες των ύποπτων ως δραστών δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και ακόμη δεν είναι σαφές τι οδήγησε στην επίθεση. Ωστόσο, ξεκίνησε έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας σε σχέση με τρομοκρατική επιχείρηση» σύμφωνα με αξιωματούχο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Associated Press, ο εισαγγελέας δήλωσε πως ο κύριος ύποπτος δεν γνώριζε τους ανθρώπους που μαχαιρώθηκαν, δύο εργάτες σε εταιρεία παραγωγής ντοκιμαντέρ.

Ο γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, είπε πάντως ότι η ζωή των δύο τραυματιών από την επίθεση δεν κινδυνεύει. Εξέφρασε, δε, την αλληλεγγύη της κυβέρνησης προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

