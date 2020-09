Επίθεση με μαχαίρι, που άφησε πίσω της τέσσερις τραυματίες, πραγματοποιήθηκε κοντά στα παλιά γραφεία του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo στο Παρίσι, το οποίο αποτέλεσε πριν 5 χρόνια στόχο τρομοκρατικής επίθεσης.

Αν και αρχικά αστυνομικές πηγές έκαναν λόγο για δύο δράστες, οι οποίοι διαφεύγουν, τελικά επρόκειτο για έναν δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας συνελήφθη.

Οι πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί τέσσερα άτομα, οι δύο σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα, τα σχολεία της περιοχής κλείνουν εσπευσμένα, ενώ όλη η περιοχή στη γειτονιά αυτή του ανατολικού Παρισιού, κοντά στο σταθμό Richard Lenoir του Μετρό, έχει αποκλειστεί.

Ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ έκανε λόγο για πολύ σοβαρό περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τους τέσσερις τραυματίες.

«Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, μια επίθεση με μαχαίρι συνέβη στο 11ο διαμέρισμα έξω από τα πρώην γραφεία του Charlie Hebdo. Υπάρχουν τέσσερις τραυματίες και είμαι υποχρεωμένος να μεταβώ στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων για να παρακολουθήσω την εξέλιξη της κατάστασης» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα γραφεία του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo είχαν γίνει στόχος τρομοκρατικής επίθεσης τον Ιανουάριο του 2015.

Το περιστατικό πραγματοποιείται την ώρα που η δίκη για την επίθεση που στις 7 Ιανουαρίου 2015 στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τις προηγούμενες ημέρες δε, υπήρχαν απειλές εναντίον στελεχών του περιοδικού για την αναδημοσίευση των επίμαχων σκίτσων που παρουσίαζαν τον Μωάμεθ με αφορμή τη δίκη για την επίθεση του 2015.

Την ίδια ώρα, οι δημοτικές αρχές του Παρισιού ανακοίνωσαν ότι δόθηκε εντολή «χιλιάδες μαθητές» να παραμείνουν στα σχολεία τους για λόγους ασφαλείας σε πολλές συνοικίες στο κέντρο του Παρισιού μετά την επίθεση με μαχαίρι.

Πέντε σχολεία του διαμερίσματος στο οποίο έγινε η επίθεση και όλα τα σχολεία των γειτονικών διαμερισμάτων έκλεισαν τις πύλες τους. «Αυτό περιλαμβάνει χιλιάδες μαθητές, από τον βρεφονηπιακό σταθμό ως το λύκειο. Για ασφάλεια. Πρόκειται να κλείσουμε τις δημοτικές εγκαταστάσεις και τα γυμναστήρια» διευκρίνισε ο δήμαρχος των συνοικιών του κέντρου του Παρισιού Αριέλ Βέιλ.

#Paris: Police in the French capital of Paris say four people have wounded in a knife attack near the former Charlie Hebdo offices and two suspects are on the run. A major police and emergency operation is underway. – BFMTV

pic.twitter.com/prEQt3Ts9t

— I.E.N. (@BreakingIEN) September 25, 2020