Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-6 (5), 6-2 του Ντούσαν Λάγιοβιτς και πέρασε στα ημιτελικά του Hamburg European Open.

Στα ημιτελικά του Hamburg European Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αφού επικράτησε με 2-0 σετ του Ντούσαν Λάγιοβιτς σε 96 λεπτά.

Αυτός θα είναι ο 21ος ημιτελικός της καριέρας του έλληνα τενίστα, ο οποίος θα μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Μπούμπλικ-Γκαρίν (19:30).

Τα δύσκολα για τον Τσιτσιπά ήταν ουσιαστικά στο πρώτο σετ, για το οποίο χρειάστηκαν μάλιστα 58 λεπτά.

Αφού έχασαν ευκαιρίες για μπρέικ αμφότεροι οι τενίστες, έφτασαν χέρι-χέρι μέχρι το 5-5 και το σετ κρίθηκε τελικά στο τάι μπρέικ.

Εκεί, αν και ο Τσιτσιπάς βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, αφού έχανε με 3-5, έδειξε τη μεγάλη του κλάση και πήρε το σετ για το 1-0.

Με την ψυχολογία πλέον να είναι υπέρ του καθάρισε πιο εύκολα το δεύτερο σετ και την αναμέτρηση.

Ξεκίνησε με μπρέικ, ο Σέρβος απάντησε με τον ίδιον τρόπο για το 1-1 και αυτό ήταν.

Από κει και μετά ο Τσιτσιπάς δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του και με 6-2 έκανε το 2-0.

See ya Saturday, Stef 👋@StefTsitsipas reaches his 8th ATP500 semi-final and first in Hamburg with a 7-6 6-2 victory over Lajovic#HamburgOpen pic.twitter.com/wsQPwEacsM

— Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2020