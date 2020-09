Must Read

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα συναντήθηκε εκτάκτως και ανεπίσημα με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντησή του σήμερα το βράδυ με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Για οδηγίες του τούρκου προέδρου στον αλβανό πρωθυπουργό κάνουν λόγο τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Επιβεβαίωση από Ράμα…

Την είδηση που είχαν μεταδώσει την Παρασκευή μέσα ενημέρωσης της Αλβανίας επιβεβαίωσε ο ίδιος ο αλβανός πρωθυπουργός με ανάρτησή του χθες στο facebook φωτογραφίας από τη συνάντησή του με τον τούρκο πρόεδρο στην κατοικία του τελευταίου στη Μαρμαρίδα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, σύμφωνα με την ανάρτηση του Ράμα, βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, η οικονομική συνεργασία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κοροναϊού καθώς και η κατάσταση στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Χθες, ο αλβανός πρωθυπουργός συνάντησε και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν στη θερινή έπαυλη του Ερντογάν, συζητώντας για θέματα συνεργασίας των δυο χωρών στον τομέα της ενέργειας.

Λίγο πριν την Αθήνα…

Οπως μεταδίδει το himara.gr, διπλωματικοί κύκλοι αλλά και η αντιπολίτευση της Αλβανίας αναφέρουν πως η συνάντηση Ράμα – Ερντογάν πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ο αλβανός πρωθυπουργός φτάσει στην Αθήνα.

Τονίζουν, μάλιστα, πως ο κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να προετοιμάσουν οι Τούρκοι τον αλβανό πρωθυπουργό, δίνοντάς του τις απαραίτητες οδηγίες, καθώς αναμένουν πως θα τεθεί το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΖ από την ελληνική κυβέρνηση κατά τις επαφές του στην Ελλάδα.

Πάντως, η φωτογραφία (πάνω) της συνάντησης που έχει αναρτήσει ο Εντι Ράμα αποκαλύπτει ότι οι δύο ηγέτες δεν περιορίστηκαν στην εξοχική κατοικία του τούρκου προέδρου, αλλά το πρόγραμμά τους περιελάμβανε και βόλτα με κότερο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα στις 21.00 δείπνο εργασίας με τον αλβανό ομόλογό του Εντι Ράμα.

Ως επικεφαλής του ΟΑΣΕ

Η επίσκεψη του Εντι Ράμα στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιείται με την ιδιότητα του επικεφαλής του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) – η Αλβανία προεδρεύει στον Οργανισμό το 2020 – προκειμένου να συμμετέχει σε διάσκεψη που διοργανώνει ο Economist στην Αθήνα με τον τίτλο «24th Roundtable with the government of Greece» και αντικείμενο τις προκλήσεις στην περιοχή για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων καθώς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.