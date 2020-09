Άστεγοι για έκτη μέρα, παραμένουν οι πυρόπληκτοι πρόσφυγες, στη Λέσβο, μετά την καταστροφή από τις φωτιές, του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στην Μόρια.

Μεγάλος όγκος των 13.000 προσφύγων που στοιβάζονταν στο ΚΥΤ, παραμένει εκτός της νέας δομής που στήνεται στο πεδίο βολής πίσω από τον Καρά Τεπέ. Χιλιάδες πρόσφυγες φαίνονται απρόθυμοι να εγκατασταθούν στο νέο καταυλισμό, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία μόνο 500 άτομα έχουν δεχθεί να μεταβούν στην υπό διαμόρφωση δομή.

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται, στο μεταξύ οι χωματουργικές εργασίες στο προσωρινό κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Λέσβου στο Καρά Τεπέ, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης σκηνών για τη στέγαση των επωφελούμενων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τοποθετούνται νέες σκηνές 20 και 10 ατόμων, διαμορφώνονται οι χώροι διοίκησης στην είσοδο του νέου κέντρου, καθώς και εκείνοι για όσους βρεθούν θετικοί στον κοροναϊό.

Πραγματοποιούνται, μάλιστα, μαζικά τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων βγαίνουν σε 15 λεπτά. Μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί εφτά άτομα θετικά στον κοροναϊό.

H τοπική κοινωνία, η οποία όλα αυτά τα χρόνια σήκωσε δυσανάλογα το βάρος του προσφυγικού έχει φθάσει στα όριά της.

Σημειώνεται πως όλες οι επιχειρήσεις του νησιού είναι κλειστές από την Πέμπτη, με τη Λέσβο, να είναι σε κατάσταση εκτάκτων συνθηκών.

Την ίδια ώρα, νέα μόνιμη δομή στο νησί, εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. «Θα υπάρξει στη Λέσβο ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μόνιμο, στέλνοντας μήνυμα και απέναντι σε κάποιους ακραίους του νησιού» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη διάρκεια συνέντευξης του στη Θεσσαλονίκη.

Η Μόρια είναι δημιούργημα της προηγούμενης κυβέρνησης είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς γιατί η κατάσταση είναι χειρότερη επί των ημερών της ΝΔ στο προσφυγικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες γι’ αυτό που έγινε στο ΚΥΤ της Μόριας.

«Κάηκε από κάποιους ‘υπερδραστήριους’ μετανάστες και πρόσφυγες, για να φύγουν. Θέλησαν με αυτό τον τρόπο να εκβιάσουν ενδεχομένως την κυβέρνηση απαιτώντας την άμεση μετακίνησή τους. Είναι ευκαιρία να επαναευαισθητοποιηθεί η Ευρώπη για την στήριξη πολιτικής για το άσυλο. Είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε στη Μυτιλήνη μια μόνιμη δομή, που δεν θα κουβαλάει την αρνητική παρακαταθήκη και τα πολλά προβλήματα της Μόριας».

Αναφερόμενος στον προσωρινό καταυλισμό, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι είναι υποδειγματικός και όποιος μπαίνει σε αυτό το νέο κέντρο, θα εξετάζεται για κοροναϊό. «Αυτή είναι μια προσωρινή δομή που θα επιτρέψει τη διαχείριση» είπε.

Πάντως ο πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι «θα υπάρξει στη Λέσβο ένα ΚΥΤ μόνιμο. Θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και σε ορισμένους ακραίους που δεν απηχούν την πλειοψηφία του νησιού. Οι νησιώτες έχουν δίκαιο να παραπονούνται. Αλλά θα μετατρέψουμε το πρόβλημα σε ευκαιρία», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Στο μεταξύ, τον γύρο του κόσμου έκαναν οι εικόνες από τα επεισόδια της 12ης Σεπτεμβρίου, κατά την πορεία των προσφύγων στο τμήμα της εθνικής οδού Μυτιλήνης – Θερμής.

These are children who were tear gassed by riot police in front of me earlier in the aftermath of the protest by Moria camp residents on the streets where they have been living for days since the fire. pic.twitter.com/ePnCD1uIWh

— Katy Fallon (@katymfallon) September 12, 2020