«Ήταν σαν να το βλέπουμε να έρχεται» λέει χαρακτηριστικά. «Όπως επίσης ήτανε και δεδομένο ότι θα ξεσπάσει η πανδημία στον καταυλισμό. Τους καλούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και φωνάζουμε για τη δημιουργία κατάλληλων δομών», ανέφερε στο in.gr η Γενική Διευθύντρια των ΓΧΣ, Χριστίνα Ψαρρά.

Τον περασμένο Μάιο οι ΓΧΣ στέγασε έξω από τη Μόρια μια κλινική για τη διαχείριση περιστατικών covid-19. Ωστόσο η κλινική έκλεισε μετά από την επιβολή προστίμου των 35.000 ευρώ κρίνοντας ότι τα λυόμενα ήταν αυθαίρετα.

«Θα μπορούσε να υπάρχει και τόσο καιρό που αυξάνονταν τα περιστατικά να μπορούμε να απομονώνουμε και να αποσυμφορούμε και να βοηθούμε στο τοπικό σύστημα υγείας. Αντ’ αυτού δημιουργήθηκε μία δομή η οποία δεν είχε προσωπικό μέσα», σχολιάζει η κ. Ψαρρά.

Το βράδυ της Τετάρτης μια νέα φωτιά κατέστρεψε ό,τι δεν είχε καεί το προηγούμενο βράδυ.

Μετανάστες και πρόσφυγες εγκατέλειψαν την περιοχή μαζί με τις οικογένειες και τα υπάρχοντά, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική.

Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι, εγκαταστάθηκαν κατά μήκος του δρόμου Μυτιλήνης – Παναγιούδας, ή στην είσοδο της πόλης στον Καρά Τεπέ, καθώς και στα δάση και τα χωράφια στη γύρω περιοχή.

Teargas being fired at police road block to stop caravan of #Moria migrants moving to Mitilini . people heading back pic.twitter.com/cj95vobBEt

Ο δρόμος προς το Καρά Τεπέ φρουρούταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απώθησαν με δακρυγόνα και χημικά μεγάλη ομάδα προσφύγων που κινείτο προς τη Μυτιλήνη.

Fires in the Camp, Fire in nearby fields , teargas from police , hundreds who fled #moria are heading back . pic.twitter.com/0SsUj44jXE

— Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020