Ξεχειλίζει η οργή στον Λίβανο, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική που ακολουθεί η τοπική κυβέρνηση. Στην πολύπαθη χώρα -χτυπημένη από την πολιτική αστάθεια, την οικονομική κρίση και την πανδημία- οι πολίτες ξέσπασαν με αφορμή την πρόσφατη έκρηξη στην πρωτεύουσα Βηρυτό, λαμβάνοντας χώρα συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Η πίεση προς την κυβέρνηση φαίνεται πως απέδωσε καρπούς, καθώς ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προτείνει πρόωρες εκλογές

Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, ένας λιβανέζος αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις, έγινε γνωστό από εκπρόσωπο της αστυνομίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί στις ταραχές ανήλθε σε 172.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: #LebaneseRedCross (ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου) μετέφερε 55 ανθρώπους σε κοντινά νοσοκομεία και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 117 ανθρώπους επιτόπου» έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικής μεταρρυθμίσεις, μετά τις φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου πριν από λίγες ημέρες.

More than 100 people injured, 1 officer killed in #Beirut protests amid clashes, reports of fire & police shooting MORE: https://on.rt.com/anus

Μετά τις πιέσεις του λαού του Λιβάνου, ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Λιβάνου επισήμανε πως μονάχα «οι πρόωρες εκλογές μπορούν να επιτρέψουν να εξέλθουμε από τη διαρθρωτική κρίση», προσθέτοντας πως εκείνος δεν φέρει ευθύνη για τα βαθιά οικονομικά και πολιτικά δεινά της χώρας.

«Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουμε» σημείωσε ο Ντιάμπ. Οι ηγέτες τους «δεν έχουν πολύ χρόνο, είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου για ένα διάστημα 2 μηνών ωσότου συμφωνήσουν» πρόσθεσε.

«Είμαι με τους Λιβανέζους που αγωνίζονται για την αλλαγή» υπογράμμισε.

Νωρίτερα, δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό σήμερα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού κατεστημένου, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι διαδηλωτές έκαψαν επίσης μια φωτογραφία του προέδρου Μισέλ Αούν.

«Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία» φώναζε ένας διαδηλωτής από το μεγάφωνο.

Η έφοδος των διαδηλωτών στο κτίριο του ΥΠΕΞ, που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν στραμμένη την προσοχή τους στη συγκέντρωση χιλιάδων άλλων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι αξίωναν από τις αρχές του Λιβάνου να λογοδοτήσουν για τη γιγαντιαία έκρηξη στο λιμάνι πριν από 4 ημέρες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους.

Πριν από λίγο μάλιστα, ακούστηκαν πυροβολισμοί στα σημεία των κινητοποιήσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters τη ρίψη πυρών.

Στις εικόνες που μεταδίδουν απευθείας τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται άνθρωποι, αιμόφυρτοι, έχοντας τραυματιστεί από πλαστικές σφαίρες, την ώρα που η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό, ο αριθμός των διαδηλωτών που έχει τραυματιστεί στα επεισόδια ανέρχεται σε τουλάχιστον 109.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: 22 άνθρωποι διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. 87 άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες στο σημείο», έγραψε στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός.

Στο θυμό και την απόγνωση των διαδηλωτών που προσπάθησαν να περάσουν από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και να φτάσουν στο κοινοβούλιο στο κέντρο της πρωτεύουσας η τοπική Αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.

Βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν και τραυματισμούς διαδηλωτών.

Clashes between demonstrators and security forces broke out near Lebanon’s Parliament Many see the blast this week in Beirut as latest and most dangerous manifestation of corruption,negligence of country’s political elite. #BierutExplosion #montysaiyed

— The Desi Times (@TheDesiTimes) August 8, 2020