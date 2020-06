Mία ενδιαφέρουσα ανάλυση σχετικά με το συμβολισμό της φωτογράφισης Τραμπ με τη Βίβλο στο χέρι εν μέσω χάους για την δολοφονία του Φλόιντ φιλοξενεί ο Independent.

Το άρθρο υπογράφουν η Κέιτι Έντουαρτς, λέκτορας βιβλικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και η Έλεν Πέιντερ, διευθύντρια του Κέντρου Σπουδών της Βίβλου και της Βίας στο Bristol Baptist College.

Εξηγούν την τοξική αλληλεπίδραση μεταξύ της Βίβλου και της αποικιοκρατίας, πως αξιοποιήθηκε από τους Ναζί, την Κου Κλουξ Κλαν και το απαρτχάιντ. Σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ δεν απευθυνόταν στις αφροαμερικανές μητέρες που αγωνιούν αν τα παιδιά τους θα γυρίσουν στο σπίτι το βράδυ…

«Τη Δευτέρα, αφού διακήρυξε τη βίαιη κρατική καταστολή κατά των διαδηλωτών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε χρόνο για μερικές φωτογραφίες. Μήπως απευθύνθηκε στους μη λευκούς πολίτες, τους πληγωμένους, τους οργισμένους και τους εξουθενωμένους κάθε χρώματος από την αστυνομική βαναυσότητα και το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς; Μήπως άκουσε την κραυγή αγωνίας των αφροαμερικανών μητέρων που αγωνιούν πως την επόμενη φορά που θα δουν τους γιούς τους να φεύγουν από το σπίτι μπορεί να είναι η τελευταία;

Όχι.

Η αστυνομία έριξε καπνογόνα και πλαστικές σφαίρες στους διαδηλωτές για να προετοιμάσει το διαφημιστικό κόλπο του Τραμπ έξω από την Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Ο πρόεδρος πόζαρε μπροστά από την εκκλησία κραδαίνοντας μια Βίβλο, παραπέμποντας στην βαριά κληρονομιά της, ως το ιερό κείμενο των ιδιοκτητών σκλάβων και των αποικιστών.

Οι μελετητές της Βίβλου, ακόμη και εάν έχουν διαφορετικές αφετηρίες πίστεως, συμφωνούν ότι είναι κατακριτέα μια τέτοια χρήση του ιερού κειμένου.

Μπορεί να διακηρύττει τις απόψεις του για τη βιβλική λογοτεχνία, αλλά είναι φανερό ότι δεν την έχει διαβάσει και πολύ, -αν έχει διαβάσει και καθόλου, «το αγαπημένο του βιβλίο».

Όταν ερωτήθηκε από το Bloomberg για το αγαπημένο του βιβλικό απόσπασμα απάντησε: «Η Βίβλος σημαίνει πολλά για μένα, αλλά δεν θέλω να εισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες».

Και πάλι, ο πρόεδρος δεν χρειάζεται να μπει σε λεπτομέρειες. Ούτε και όταν χρησιμοποιεί το ιερό χριστιανικό κείμενο ως εργαλείο για να δικαιολογήσει την λευκή δομική βία.

Ορισμένοι χριστιανοί ηγέτες μεταξύ των οποίων η Αιδεσιμότατη Μάριαν Μπαντ της Επισκοπικής Εκκλησίας της Ουάσιγκτον και ο Τζέιμς Μάρτιν Ιησουίτης κληρικός και σύμβουλος στο τμήμα επικοινωνίας του Βατικανού, καταδίκασαν την φωτογράφηση Τραμπ. Ο Μάρτιν έγραψε στο twitter ότι «η Βίβλος δεν είναι δεκανίκι … η θρησκεία δεν είναι πολιτικό εργαλείο».

Let me be clear. This is revolting. The Bible is not a prop. A church is not a photo op. Religion is not a political tool. God is not your plaything. pic.twitter.com/RZwPeqrwoZ

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 2, 2020