Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι δεν ζήτησε να απομακρυνθούν από την Πλατεία Λαφαγιέτ της Ουάσινγκτον οι διαδηλωτές προκειμένου να πάει ο ίδιος σε μια ιστορική εκκλησία που είχε υποστεί ζημιές την προηγούμενη ημέρα και να φωτογραφηθεί εκεί, μαζί με κορυφαίους συνεργάτες του, κρατώντας στο χέρι μια Βίβλο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του δικτύου Fox ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέψευσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών, όπως αναφέρουν πολλοί από αυτούς αλλά και δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες. «Όταν πήγα (σ.σ. στην εκκλησία) δεν είπα: Διώξτε τους. Δεν ήξερα ποιος ήταν εκεί», πρόσθεσε.

Faith leaders are condemning Trump after police tear gassed protesters outside a church to clear the space for a presidential photo-op pic.twitter.com/fv7nyUMCMS

