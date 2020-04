Σε θρίλερ εξελίσσεται και η σημερινή τηλεδιάσκεψη του Eurogroup με συνεχείς αναβολές στην έναρξή της, παρά τις δηλώσεις ότι «βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία» εδώ και δύο ώρες και τις διαρροές αξιωματούχων που μοίραζαν αισιοδοξία για συμφωνία, λέγοντας πως η Ολλανδία έχει μαλακώσει τη στάση της.

Η τελευταία ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Μάριο Σεντένο θέλει η συνεδρίαση να ξεκινά στις 22:30, τεσσερισήμισι ώρες αργότερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Οι έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις διαρκούν δε μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή πριν την έναρξη της συνεδρίασης, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι αν αυτό δεν καταστεί εφικτό δεν έχει νόημα η πραγματοποίηση της.

Ok, we are ready to start the #Eurogroup meeting.

It will begin at 21.30 Brussels time.

Apologies to all those following this. https://t.co/ob4TYRbEfL — LuisRego (@ljrego) April 9, 2020

«Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί», είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του προέδρου του Eurogroup, Μάριο Σεντένο προς πάσα κατεύθυνση, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κοροναϊού».

Την ίδια στιγμή και με το κλίμα να παραμένει τεταμένο, ρόλο γεφυροποιού αναλαμβάνουν Γερμανία και Γαλλία διαμεσολαβώντας μεταξύ των δύο στρατοπέδων αυτό με αρχηγό την Ιταλία και αυτό με αρχηγό την Ολλανδία, προκειμένου να βρεθεί λύση σχετικά με την παροχή δανείων από τον ESM.

Ένα από τα βασικά αγκάθια για την κατάληξη σε συμφωνία είναι ότι ο Νότος πιέζει τα χρήματα να τα δανείζονται όλες οι χώρες της ένωσης από κοινού ή και κατά μελος ξεχωριστά, αλλά χωρίς όρους Μνημονίων. Αυτό όμως αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία, οι οποίες είναι σθεναρά αντίθετες σε κοινή έκδοση χρέους, ή σε δανεισμό χωρίς όρους, ακόμη και με ένα Ταμείο επανεκκίνησης.

Θα βαφτίσουν το ευρωομόλογο κάτι άλλο, θα το μεταθέσουν για το μέλλον ή θα το απορρίψουν εντελώς μένει να φανεί. Πάντως το τελευταίο διήμερο η στάση των ισχυρών του Βορρά έχει δεχθεί επικρίσεις και στο εσωτερικό των χωρών τους, κυρίως στη Γερμανία, με κορυφαίους αξιωματούχους με κύρος και εκτόπισμα να προειδοποιούν ότι χωρίς αυτό δεν κινδυνεύει μόνο η ενότητα της Ένωσης, αλλά και η οικονομία της.

Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Πέτερ Μπόφινγκερ, οικονομολόγος και επί σειράν ετών μέλος της επιτροπής σοφών της Γερμανίας, που τάσσεται υπέρ των ευρωομολόγων, κρούοντας μάλιστα κώδωνα κινδύνου για την ευρωζώνη στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης του κοροναϊού, διότι δεν θα έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη μελλοντική κρίση του ευρώ.

Σεντένο: Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κοροναϊού

Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κοροναϊού, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. «Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

We are very close to an agreement. I trust – I still trust – that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020

Η πλήρης δήλωση του προέδρου του Eurogroup έχει ως εξής:

«Καθώς ξεκινάμε ξανά τη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα το απόγευμα, πολλά είναι αυτά που διακυβεύονται. Καλώ όλους τους υπουργούς Οικονομικών να συμφωνήσουν σε ένα τολμηρό και φιλόδοξο σχέδιο για να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας, αντιδρώντας σε αυτή την κοινή απειλή.

Ένα δίχτυ ασφάλειας για την Ευρώπη για την προστασία των εργαζομένων μας, των επιχειρήσεων μας και της χρηματοδότησης των χωρών μας. Ένα σχέδιο που μας δίνει την ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση καθώς μπαίνουμε σε ύφεση. Σε αυτό είμαστε μαζί.

Όλοι με περιορισμούς στις μετακινήσεις, με τα θύματα να αυξάνονται κάθε ώρα και χωρίς να είναι ορατό το τέλος. Κάθε ώρα μας υπενθυμίζεται ότι αυτός ο ιός είναι τυφλός.

Τυφλός στις σημαίες μας, στο φύλο, στο χρώμα ή την κοινωνική τάξη. Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης. Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί. Αυτή είναι μία αληθινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφορά όλο τον κόσμο.

Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω – εξακολουθώ να πιστεύω – ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας».

«Κοντά σε συμφωνία» εδώ και τρεις ώρες…

Την πρώτη θετική δήλωση έκανε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς λέγοντας ότι αρχίζει να βλέπει φως στο τούνελ.

Σύμφωνα με το Reuters ο Σολτς δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι υπουργοί οικονομικών φαίνεται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να αρθεί το αδιέξοδο το οποίο μπλοκάρει το πρόγραμμα στήριξης δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντισταθμιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τον κοροναϊό.

«Φαίνεται πως μια συμφωνία είναι εφικτή και πιθανότερη από ποτέ» δήλωσε ο Σόλτς, σημειώνοντας πως η Ολλανδία η οποία είχε θέσει «σκληρές» απαιτήσεις για χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, έχει μαλακώσει τη στάση της.

«Το διάλειμμα της μιας ημέρας συνέβαλε στο να δυναμώσει η θέληση όλων να βρούμε μια κοινή λύση. Υπήρξε μεγάλος αριθμός διμερών συνομιλιών την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τώρα είναι σημαντικό να τα καταφέρουμε τελικά. Η κρίση του κορονοϊού αφορά εξίσου όλους τους πολίτες της Ευρώπης, γι αυτό και πρέπει να υπάρχει μια κοινή και αλληλέγγυα απάντηση», συμπλήρωσε ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) πολιτικός.

Ακολούθησε το τιτίβισμα από την πλευρά Σεντένο που είπε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Πιστεύω – ακόμη πιστεύω- ότι αυτή τη φορά όλοι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα αλληλεγγύης, το οποίο αποτελεί θεμέλιο της Ένωσής μας.

We are very close to an agreement. I trust – I still trust – that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020

Το τελευταία θετικό σήμα ήρθε από τον γάλλο υπουργό Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, που δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για επιπλέον κοινά μέτρα στήριξης των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού είναι κοντά να επιτευχθεί.

«Μια συμφωνία είναι αναγκαία, μια συμφωνία είναι εφικτή. Κάνουμε πρόοδο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.