Το ιδιαιτέρως τεταμένο κλίμα μέχρι την τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσει η νέα τηλεδιάσκεψη του Eurogroup μετά το ναυάγιο της Τρίτης, καθιστά αμφίβολο εάν θα υπάρξει θετική έκβαση, παρά τις διαβεβαιώσεις όλων ότι αυτός είναι ο κοινός στόχος και την δραματική έκκληση του προέδρου του Eurogroup Μάριο Σεντένο ότι «σήμερα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η εμπιστοσύνη των πολιτών μας εξαρτάται από εμάς».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η έναρξη της συνεδρίασης πήρε τρεις φορές αναβολή και η κατάσταση μύριζε μπαρούτι. Από τις 7 το απόγευμα, πήγε στις 8 και στη συνέχεια στις 9.

Είναι δε σίγουρο ότι θα υπάρξει… ξενύχτι.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι όλοι θέλουν ενότητα και επίτευξη συμβιβασμού, κανείς δεν φαίνεται πραγματικά διατεθειμένος να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του, που για τους ισχυρούς του Βορρά εξακολουθεί να είναι η έκδοση ευρωομολόγου.

Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία εμφανίζονται ανένδοτες σε ότι αφορά τα ευρωομόλογα, αλλά ελπίζουν να βρεθεί συμφωνία, την ίδια στιγμή που η εξοργισμένη Ιταλία ξεκαθαρίζει ότι διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης με τον Ιταλό πρωθυπουργό να δηλώνει ότι αν η ΕΕ δεν «δηλώσει παρούσα», κάθε χώρα-μέλος της θα κοιτάξει «τον εαυτό της».

Υπό αυτές τις συνθήκες οι εκτιμήσεις ακόμη και κορυφαίων αξιωματούχων ότι είναι δυνατόν να καταστεί εφικτή μια συμφωνία δύσκολα μπορούν να δημιουργήσουν θετικό κλίμα και αισιοδοξία.

Καθυστέρηση στην έναρξη, γίνονται ζυμώσεις

Ενδεικτική άλλωστε της δυστοκίας που εξακολουθεί να υπάρχει είναι η καθυστέρηση στην έναρξη του Eurogroup (μετατέθηκε για τις 19:00 ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια στις 21.00) με τον Σεντένο να βρίσκεται σε πυρετό διαπραγματεύσεων προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ζυμώσεις και να επιτευχθεί συμβιβασμός.

Σύμφωνα με το Mega εάν δεν συμφωνήσουν εκ των προτέρων δεν θα γίνει καν η συνεδρίαση με τις διαφωνίες να παραμένουν.

Στη μάχη για επίτευξη συμφωνίας φαίνεται να έχουν πέσει και η Γαλλία με τη Γερμανία, με την τελευταία να θέλει να βγει από το «κλαμπ των κακών του Βορρά» μετά τα έντονα αντιγερμανικά συναισθήματα που ξαναγεννήθηκαν στο Νότο.

Όπως μετέδιδε το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχο του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, η Γαλλία και η Γερμανία ετοίμασαν συμβιβαστική πρόταση για να την υποβάλουν στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο για την απόκριση στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του κοροναϊού.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες. Η Γαλλία και η Γερμανία εργάζονται για έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο αξιωματούχος πριν από τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών στο Eurogroup.

Αχτίδα ελπίδας από τον Σολτς

Στο πλαίσιο αυτό η τελευταία δήλωση του γερμανού υπουργού Οικονομικών Όλαφ Σολτς λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup ότι αρχίζει να βλέπει φως στο τούνελ είναι ίσως η πρώτη αχτίδα ελπίδας.

Σύμφωνα με το Reuters ο Σολτς δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι υπουργοί οικονομικών φαίνεται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να αρθεί το αδιέξοδο το οποίο μπλοκάρει το πρόγραμμα στήριξης δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντισταθμιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τον κοροναϊό.

«Φαίνεται πως μια συμφωνία είναι εφικτή και πιθανότερη από ποτέ» δήλωσε ο Σόλτς, σημειώνοντας πως η Ολλανδία η οποία είχε θέσει «σκληρές» απαιτήσεις για χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, έχει μαλακώσει τη στάση της.

«Το διάλειμμα της μιας ημέρας συνέβαλε στο να δυναμώσει η θέληση όλων να βρούμε μια κοινή λύση. Υπήρξε μεγάλος αριθμός διμερών συνομιλιών την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τώρα είναι σημαντικό να τα καταφέρουμε τελικά. Η κρίση του κορονοϊού αφορά εξίσου όλους τους πολίτες της Ευρώπης, γι αυτό και πρέπει να υπάρχει μια κοινή και αλληλέγγυα απάντηση», συμπλήρωσε ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) πολιτικός.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το τελευταίο τιτίβισμα από την πλευρά Σεντένο που είπε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Πιστεύω – ακόμη πιστεύω- ότι αυτή τη φορά όλοι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα αλληλεγγύης, το οποίο αποτελεί θεμέλιο της Ένωσής μας.

Ο εκπρόσωπός του Λουίς Ρέγκο ανακοινώνοντας την καθυστέρηση της συνεδρίασης για μία ακόμη ώρα (αισίως φθάσαμε στις 20:00 ώρα Ελλάδος) τόνισε ότι «Όπως μόλις δήλωσε ο Μάριο Σεντένο, φτάνουμε πιο κοντά σε μία συμφωνία. Χρειαζόμαστε, όμως, μία ώρα ακόμη πριν μπορέσουμε να αρχίσουμε. Η συνεδρίαση του Eurogroup αναμένεται τώρα για τις 19.00, ώρα Βρυξελλών».

Δραματική έκκληση Σεντένο για συμφωνία

Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία, έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter για τη σημερινή συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Συμβουλίου.

O Σεντένο ανέφερε ότι έχει εντατικές επαφές με τους ομολόγους του πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

«Εντατικές επαφές με τους άλλους υπουργούς Οικονομικών πριν την επανέναρξη του Eurogroup σήμερα το απόγευμα. Η εμπιστοσύνη των πολιτών μας εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Τα μηνύματα Μέρκελ, Ρούτε και Αυστρίας…

Η καγκελάριος Μέρκελ (CDU) απέρριψε και πάλι με σαφήνεια τα κορονοομόλογα με αμοιβαιοποήση του χρέους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της τρέχουσας κρίσης.

Σύμφωνα με συμμετέχοντες σε σημερινή ειδική τηλεδιάσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της (CDU), η Μέρκελ είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη στις δοκιμαζόμενες από τον κοροναϊό χώρες.

Άλλοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η καγκελάριος εμφανίστηκε μεν πολύ ανοικτή σε οικονομική αλληλεγγύη της Γερμανίας, αλλά για κοινό δανεισμό μέσω των λεγομένων κορονοομολόγων απουσιάζει η «πολιτική ένωση», είπε σύμφωνα με τους ίδιους.

Στο ίδιο πλαίσιο και η Αυστρία, δηλώνει πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία για την απάντηση του μπλοκ απέναντι στην κρίση του κοροναϊού, αλλά τα ευρωομόλογα παραμένουν εκτός συζήτησης,

Από την πλευρά του ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, με τη χώρα του να ηγείται του κλαμπ των ανένδοτων στα ευρωομόλογα, δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών να καταλήξουν σε μια συμφωνία για ένα πακέτο στήριξης 500 δισεκ. ευρώ για να αντισταθμιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

«Προσπαθούμε να κάνουμε τα μέγιστα για να βοηθήσουμε να οδηγηθούν οι διαπραγματεύσεις σε μια επιτυχή ολοκλήρωση», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου στη Χάγη, λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης.

…και η οργή της Ιταλίας

Στην άλλη όχθη τώρα η Ιταλία έχει φτάσει στα όρια της στέλνοντας σαφείς προειδοποιήσεις ότι διακυβεύεται η ενότητα της Ευρώπης.

Στο τελευταίο χτύπημά του ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος επιμένει να τονίζει ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγων για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, απευθύνεται – σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Bild – στους ηγέτες και τους πολίτες της Γερμανίας χωρίς διπλωματικές περιστροφές, ενόψει της σημερινής νέας συνεδρίασης του Eurogroup.

«Στη Γερμανία μπορεί να έχετε όσα δημοσιονομικά περιθώρια θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε μια τόσο φοβερή κοινωνική, υγειονομική και οικονομική κρίση μόνο με τα δημοσιονομικά σας περιθώρια», υπογράμμισε ο Κόντε στην εφημερίδα, καθώς η Ιταλία θρηνεί πλέον 17.669 νεκρούς επί συνόλου 139.422 κρουσμάτων μόλυνσης από κοροναϊό.

Στις δηλώσεις του στην Bild, που δημοσιεύονται μερικές ώρες πριν συνέλθει εκ νέου το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για να συζητήσει την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική αντίδραση στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας επαναλαμβάνει ότι «είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον η Ευρώπη να δηλώσει παρούσα, να δείξει ότι αίρεται στο ύψος των περιστάσεων αυτής της πρόκλησης. Διαφορετικά, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το ευρωπαϊκό όραμα, ο καθένας (…) να μεριμνήσει για τον εαυτό του».

Όμως σε αυτή την περίπτωση «θα χρειαστούν τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια ποσά για να βγούμε από αυτή την κρίση και δεν έχουμε εγγύηση ότι θα τα καταφέρουμε με τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο», προειδοποιεί ο Κόντε.

Υπερθεματίζοντας ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι ντι Μάιο βλέπει στην κρίση του κορονοϊού κίνδυνο για την ύπαρξη της Ευρώπης

«Διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης, οικονομικά πρέπει να ανταγωνιστεί με παγκόσμιους γίγαντες. Πρέπει να εργαστούμε για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για τη διάσπαση της, και είμαι βέβαιος ότι αυτό θέλουν και οι Γερμανοί. Τώρα θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία, η οποία να διασφαλίζει το μέλλον της Ευρώπης», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας σε συνέντευξή του στο dpa, αναφερόμενος στο θέμα της βοήθειας προς την Ιταλία και την έκδοση ή μη κορονοομολόγων, τα οποία απορρίπτει η Γερμανία.

«Δεν είναι σωστό να μιλάμε για την Ιταλία στην περίπτωση αυτή, γιατί δεν πρόκειται για το μέλλον της Ιταλίας, αλλά για το μέλλον ολόκληρης της Ευρώπης. Δεν πρόκειται για το αν είναι κανείς απογοητευμένος από την γερμανική κυβέρνηση ή όχι, αλλά για το ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι τώρα είναι απολύτως αναγκαίο να κινηθούμε μαζί προς την ορθή κατεύθυνση», τόνισε.