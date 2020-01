Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για μια απότομη αύξηση του αριθμού των προσφύγων καθώς εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, ανέφερε σήμερα η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Φιλίπο Γκράντι δήλωσε πως μια απόφαση που έλαβε ο ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα σημαίνει πως όσοι φεύγουν από τις εστίες τους λόγω της κλιματικής αλλαγής πρέπει να τύχουν μεταχείρισης ως πρόσφυγες από τις χώρες που τους υποδέχονται, κάτι που θα έχει ευρείες συνέπειες για τις κυβερνήσεις.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έλαβε αυτή την απόφαση-ορόσημο χθες, Δευτέρα, σε σχέση με τον Ιοάνε Τεϊτιότα, από το Κιριμπάτι, μια χώρα του Ειρηνικού, που προσέφυγε εναντίον της Νέας Ζηλανδίας όταν οι αρχές απέρριψαν το αίτημά του για άσυλο.

Historic case opens door to #ClimateChange asylum claims ➡️ UN #HRCttee finds that countries may not deport individuals who face climate change-induced conditions that violate the right to life.

👉 https://t.co/bU6UsB56AY#ICCPR pic.twitter.com/KynQvNFbcY

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 21, 2020