Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε σήμερα συμβολικά κατάσταση κλιματικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός είναι να διατηρήσει την πίεση στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της Διάσκεψης για το Κλίμα (COP25) και της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με άνετη πλειοψηφία (429 ψήφοι υπέρ, 225 κατά και 19 αποχές), δηλώνεται η δέσμευση του Ευρωκοινοβουλίου προκειμένου να «περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης στον 1,5 βαθμό Κελσίου και να αποφευχθεί μια μαζική απώλεια της βιοποικιλότητας».

@Europarl_EN declares #ClimateEmergency! MEPs urge the Commission to fully ensure all relevant legislative and budgetary proposals are fully aligned with 1.5 °C target

The resolution was adopted with 429 votes to 225. 19 abstentions. pic.twitter.com/lTa4MhDEXl

— ENVI Committee Press (@EP_Environment) November 28, 2019