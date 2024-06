Καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται, η Ευρωπαϊκή Ενωση έκανε γνωστό πως διαθέτει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε οργανώσεις που επιχειρούν στη χώρα (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην πρωτεύουσα Καμπούλ).

Περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε οργανώσεις αρωγής που δρουν στο Αφγανιστάν ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος λιμού, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

15 million Afghans

More than half of Afghanistan’s 30 million people live below the poverty line, and 11 million Afghans are acutely and severely food insecure. April.2024 pic.twitter.com/SJo2YT9xg6

