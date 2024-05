Συνελήφθη σκληρός βιαστής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, γνωστός ως «βιαστής με την άσχημη αναπνοή», ο οποίος το 2007 είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τον βιασμό μιας συναδέλφου του στη Μασαχουσέτη και έκτοτε βρισκόταν στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες.

Ο Tuen Kit Lee κρίθηκε ένοχος το 2007 εν μέρει επειδή το θύμα του αναγνώρισε την άσχημη αναπνοή του. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος κατάφερε να διαφύγει προτού καταδικαστεί. Τελικά εντοπίστηκε μαζί με τη σύντροφό του στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε απαγάγει και βιάσει υπό την απειλή μαχαιριού τη νεαρή γυναίκα στο σπίτι της, νότια της Βοστώνης.

Yesterday the PSWRFTF were happy to assist the @MassStatePolice and @USMS_Boston in the arrest of Tuen Kit Lee wanted for a 2005 kidnapping and rape in Quincy, MA #justice #bayarea #boston #fugitive pic.twitter.com/XLPPFCSelF

Όπως αναφέρει το Sky News, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Lee φορούσε μάσκα αλλά η άσχημη αναπνοή του τον πρόδωσε. Η Αστυνομία φρόνισε να κρατήσει την υπόθεση ζωντανή στα μέσα ενημέρωσης με εμφανίσεις στην εκπομπή America’s Most Wanted.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απεικόνιζαν άνδρα που του έμοιαζε, τον εντόπισαν την Τρίτη να φεύγει από μια κατοικία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων κοντά στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας με τη σύντροφό του, η οποία δεν γνώριζε το παρελθόν του.

«Ύστερα από 15 χρόνια κοινής ζωής στην Καλιφόρνια, η σύντροφός του δεν γνώριζε ποιος ήταν πραγματικά», ανέφερε ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας της Μασαχουσέτης.

Όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητό του, ο Lee έδωσε αρχικά ψεύτικο όνομα αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε να ομολογήσει, ενώ ταυτοποιήθηκε και με εξέταση DNA.

Ο Lee, που αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη, κρατείται από την αστυνομία στην Καλιφόρνια, εν αναμονή της μεταφοράς του στη Μασαχουσέτη. «Ταυτοποιήθηκε τελικά από το DNA και την απαίσια αναπνοή του από την οποία πήρε και το παρατσούκλι του», δήλωσε η πολιτειακή αστυνομία.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της στο Χ, η ομάδα του Τμήματος Σύλληψης Βίαιων Καταζητούμενων (VFAS Metro Team) και οι συνεργάτες τους είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό από τις 2 Φεβρουαρίου 2005, όταν ο Lee διέπραξε το αποτρόπαιο έγκλημα, και έκτοτε αρνούνταν να αφήσουν την υπόθεση να ξεχαστεί.

«Παρά τις προκλήσεις, τα μέλη μας παρέμειναν σταθερά στην αποστολή τους. Η αταλάντευτη δέσμευσή τους οδήγησε στη σύλληψη του Lee» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

The Association commends the relentless dedication, hard work, and perseverance demonstrated by the Violent Fugitive Apprehension Section (VFAS) Metro Team and our law enforcement partners in the pursuit and capture of Tuen Lee aka «The Bad Breath Rapist». Since February 2, 2005,… pic.twitter.com/XP99rbAw0l

