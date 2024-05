«Καίγεται» η Ελλάδα για το μεγαλείο σου Ολυμπιακέ

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ, δόξα στην ομαδάρα του Θρύλου που έκανε τον κόσμο να παραμιλάει και κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ο Θρύλος είναι στην κορυφή της Ευρώπης, με τον Eλ Κααμπί να στέλνει τον Ολυμπιακό στον έβδομο ουρανό, και όλη η χώρα ζει απίστευτες μοναδικές στιγμές έκστασης για την κατάκτηση του Europa Conference League από τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγραψε την ενδοξότερη σελίδα της «χρυσής» ιστορίας του και με τη νίκη επί της Φιορεντίνα με 1-0 κατέκτησε το Conference League.

Όλη η χώρα είναι στο… πόδι, «καίγεται» η Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη για το μεγαλείο σου Ολυμπιακέ.

💥 Incredible scenes in Piraeus as Olympiacos fans celebrate winning the Europa Conference League 🏆🔴#UECLFinal

🎥 @Than_Kritikos pic.twitter.com/cB6DDT0iAS

— Mirror Football (@MirrorFootball) May 29, 2024