Παρουσιάστρια του BBC δηλώνει ότι την πέταξαν έξω από αεροπλάνο έπειτα από ένα απλό αίτημα στο πλήρωμα

Η μετεωρολόγος του BBC, Georgie Palmer ταξίδευε την Τρίτη 21 Μαΐου από το Λονδίνο στην Τουρκία μαζί με τον σύζυγο και τις δύο κόρες τους.

Σύμφωνα με την ίδια, ο κυβερνήτης του αεροπλάνου λίγο πριν την απογείωση τούς έδιωξε από το αεροσκάφος εκνευρισμένος από το αίτημα του ζευγαριού προς όλους τους επιβάτες.

Συγκεκριμένα τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της ζήτησαν από το πλήρωμα να πει στους συνεπιβάτες τους να μην καταναλώσουν φιστίκια κατά τη διάρκεια της πτήσης, γιατί η κόρη τους Rosie έχει αναφυλακτική αλλεργία στον ξηρό καρπό.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Palmer ισχυρίστηκε ότι το προσωπικό «αρνήθηκε να ενημερώσει τους υπόλοιπους επιβάτες», τονίζοντάς της ότι είχαν «ενημερώσει» σχετικά με την πολιτική της αεροπορικής για τις αλλεργίες.

Έτσι, η δημοσιογράφος του BBC ζήτησε μόνη της «ευγενικά» από τους συνεπιβάτες της να αποφύγουν την κατανάλωση φιστικιών και να μεταφέρουν το μήνυμα, κάτι που όπως λέει έκαναν με χαρά.

Η πρωτοβουλία όμως αυτή φαίνεται πως δεν άρεσε στον κυβερνήτη, ο οποίος λίγο μετά τους είπε ότι έπρεπε να κατέβουν από το αεροπλάνο.

«Ο τρόπος με τον οποίο μας φέρθηκαν ήταν αηδιαστικός… όταν έμαθε ότι είχα μιλήσει στους επιβάτες άρχισε να μου φωνάζει από το πιλοτήριο», δήλωσε η Palmer.

«Είναι πραγματικά υπέροχο πως κάθε επιβάτης σε εκείνο το αεροπλάνο ήταν τόσο υπέροχος, αλλά κανείς από το πλήρωμα δεν έδειξε ούτε ένα γραμμάριο συμπόνιας», συμπλήρωσε η ίδια.

Οι δηλώσεις της Palmer:

‘It is time to make that clear distinction.’

A BBC presenter says she was kicked off a flight to Turkey with her family after asking passengers not to eat peanuts due to her daughter’s allergy.

Weather forecaster, Georgie Palmer recalls what happened as she tells… pic.twitter.com/XO4J1zDeLa

