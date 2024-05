Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις της πόλης Τορέτσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Φιλάσκιν αναφέρει ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν κατευθυνόμενες βόμβες για να πλήξουν πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών στην πόλη Τορέτσκ.

Ο περιφερειάρχης συνοδεύει την ανάρτησή του από φωτογραφίες που δείχνουν κατεστραμμένα κτήρια.

Toretsk, Donetsk region today after the russian🇷🇺airforce dropped 3 KABs on apartment buildings. Two residents were fatally wounded. Three women aged 24, 53 and 63 years were also injured with varying degrees of severity. pic.twitter.com/OiAopj1I2x

