Iσες ευκαιρίες για όλους!

Προσέλκυση ταλέντων, παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης και προσωπικής βελτίωσης, ευθυγράμμιση με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, έμφαση στην επικοινωνία και την ανατροφοδότηση: Οι άνθρωποι της MYTILINEOS βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, ενώ απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στη συνεχή ενίσχυση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι διαφορετικές σκέψεις και ιδέες όχι μόνο γίνονται αποδεκτές, αλλά θεωρούνται απαραίτητη «μαγιά» για την ανάπτυξη και την καινοτομία – κάθε εργαζόμενος/η στη MYTILINEOS φέρει τη μοναδική του οπτική, ενισχύοντας έτσι την ικανότητα επίλυσης και των πιο σύνθετων προβλημάτων καθώς και τον εντοπισμό νέων ευκαιριών.

Αναδεικνύοντας την αφοσίωσή της στις παραπάνω αξίες και αναγνωρίζοντας την ύψιστη σημασία τους για την πρόοδο της εταιρείας και των ανθρώπων της, η MYTILINEOS βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης μιας ενιαίας Πολιτικής Ποικιλομορφίας, Iσων Ευκαιριών και Συμπερίληψης με διεθνή χαρακτήρα που θέτει το ολιστικό πλαίσιο, τις δεσμεύσεις, και τους στόχους της. Για τη MYTILINEOS, η Ποικιλομορφία, οι Ισες Ευκαιρίες και η Συμπερίληψη δεν αποτελούν απλώς ένα ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά στρατηγική προτεραιότητα με ουσιαστική θέση στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, αποτελώντας έτσι φορέα θετικής αλλαγής και για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι, με άλλα λόγια, η κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας οι εταιρείες φιλοδοξούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλουν σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η αρχή προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται με την προσέλκυση και επιλογή ταλέντων και την έμπρακτη εφαρμογή της δέσμευσης για την παροχή ίσων ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία πρόσληψης βασίζεται αποκλειστικά στα προσόντα και τις δεξιότητες του κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλετικής καταγωγής, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή άλλου προσωπικού χαρακτηριστικού. Μεγίστης σημασίας παράγοντα ευημερίας αποτελεί, αντίστοιχα, η παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης, η διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων της MYTILINEOS με στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα όπως η ποικιλομορφία, η ασυνείδητη προκατάληψη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η βία παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, η MYTILINEOS μελετά και εφαρμόζει τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την Ενδυνάμωση της Γυναίκας (United Nations Women’s Empowerment Principles – UN WEPs), ενώ παράλληλα συμμετέχει στα Peer Learning Groups που διοργανώνει το UNGC Network Greece. Ως μέλος μάλιστα της συγκεκριμένης εθελοντικής πρωτοβουλίας, η MYTILINEOS φιλοξένησε τον περασμένο Σεπτέμβριο στα κεντρικά γραφεία της την 1η συνάντηση των Peer Learning Groups, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη άλλων εταιρειών και όπου παρουσιάστηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες της σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών και την εξέλιξή τους σε θέσεις ευθύνης, όπως επίσης και η ευρύτερη στρατηγική που προτείνει σε θέματα Ποικιλομορφίας, Ισότητας και Συμπερίληψης, παράλληλα με βέλτιστες πρακτικές και προσεγγίσεις. Εξίσου σημαντική αξιολογείται η ενθάρρυνση της ανατροφοδότησης από τους εργαζομένους και της επικοινωνίας εντός και εκτός του οργανισμού, με την προώθηση της χρήσης συμπεριληπτικής γλώσσας και υλοποιώντας καμπάνιες ευαισθητοποίησης των ανθρώπων της, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την καμπάνια «Inspire Inclusion» και την υλοποίηση, τον Μάρτιο που μας πέρασε, εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών και ενδυνάμωσης σε επιμέρους χώρες δραστηριοποίησης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

«Γυναίκες στη Βιομηχανία»

Ενδεικτικές της διαχρονικά ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της MYTILINEOS και της διαρκούς προσπάθειάς της για τη διαμόρφωση ενός ολοένα βελτιούμενου εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη, είναι οι πρωτοβουλίες και δράσεις της που αφορούν τη γυναικεία ενδυνάμωση στον απαιτητικό αυτόν βιομηχανικό κλάδο. Πρωτοβουλίες που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον αξιακό κώδικα της επιχείρησης, όπως εκφράζεται με κάθε ευκαιρία από τον ίδιο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της, Ευάγγελο Μυτιληναίο, και από όλα τα στελέχη σε θέσεις-κλειδιά. Μία τέτοια προσπάθεια έλαβε χώρα πρόσφατα στη Βοιωτία, καρδιά της ελληνικής μεταλλουργίας, όπου φιλοξενήθηκε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση-γνωριμία ανώτατων στελεχών και προσωπικού της MYTILINEOS με στόχο να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες από το επαγγελματικό τους ταξίδι, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνάντησαν στη διαδρομή.

Ο πρόεδρος και CEO της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, έδωσε το «παρών», θέτοντας το πλαίσιο της συζήτησης, ο Δημήτρης Στεφανίδης, Chief Executive Director της Μεταλλουργίας, έβαλε τη δική του πινελιά για την ενδυνάμωση των γυναικών σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενώ η Chief People Officer, Σάρα Φιδέλη, τόνισε τη σημασία της διαρκούς ανάπτυξης και μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία ενθάρρυνε τις παρευρισκόμενες να ξεχωρίσουν τα ταλέντα τους και να πιστέψουν στις δυνατότητές τους. Η εκδήλωση περιλάμβανε και μια δυναμική συζήτηση σε πάνελ υπό τον συντονισμό του Θοδωρή Κατσίκη, People Experience & Intelligence Director, με συμμετέχουσες την Chief of Staff, Φωτεινή Ιωάννου, την Chief of Finance Officer, Ελευθερία Κοντογιάννη, την Chief of Corporate Affairs & Communication Officer, Βίβιαν Μπουζάλη και την Chief People Officer, Σάρα Φιδέλη.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης «Γυναίκες στη Βιομηχανία» αφιερώθηκε σε εργαζόμενες στον τομέα της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες επάνω σε θεματικές όπως η συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι διακρίσεις και προκαταλήψεις, η ασφάλεια και ο σεβασμός στην εργασία, η προσωπική ενδυνάμωση, η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, η επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη καθώς και οι προοπτικές για ένα ακόμη πιο υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον – το διαδραστικό workshop πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Women On Top, με τη συμβολή της Στέλλας Κάσδαγλη, συνιδρύτριας του οργανισμού. Απώτερος στόχος της πρόσφατης πρωτοβουλίας είναι η «διοχέτευση» των ευρημάτων και των συμπερασμάτων σε στοχευμένες δράσεις για ένα ακόμη πιο συμπεριληπτικό πλαίσιο στον τομέα της απασχόλησης.