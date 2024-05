Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τη Δευτέρα (27/5) το ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες Παλαιστινίους, υπογραμμίζοντας πως «αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει».

«Καταδικάζω τις ενέργειες του Ισραήλ που προκάλεσαν τον θάνατο πολλών αθώων αμάχων, οι οποίοι αναζητούσαν απλώς καταφύγιο από αυτές τις φονικές συγκρούσεις. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα. Αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

I condemn Israel’s actions which killed scores of innocent civilians who were only seeking shelter from this deadly conflict.

There is no safe place in Gaza.

This horror must stop.

