Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε την Charlotte Russ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, όταν πήγε μαζί τους στην παραλία Pismo στην Καλιφόρνια προκειμένου να περάσουν μια χαλαρωτική ημέρα.

Μη γνωρίζοντας λοιπόν, ορισμένους κανονισμούς, η Russ καλείται να πληρώσει το βαρύ πρόστιμο των 88.000 δολαρίων, επειδή… τα παιδιά της μάζευαν κοχύλια από την παραλία.

Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν, καθώς τελικά αποδείχτηκε πως συνέλεγαν κάτι διαφορετικό, κάτι που προστατεύεται πολύ περισσότερο από το κράτος.

Ο Matthew Gil, ο οποίος εργάζεται για το Τμήμα Ψαριών και Άγριας Ζωής της πολιτείας μίλησε σε τοπικό μέσο, εξηγώντας το μέγεθος του λάθους της Charlotte.

Charlotte Russ was fined almost $90,000 after her children collected 72 clams, thinking they were seashells, from a California beach ⬇️ https://t.co/9OMEtICaxB

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) May 24, 2024