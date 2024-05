Μια 60χρονη γυναίκα είδε τα όνειρά της να γίνει η γηραιότερη διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος στην ιστορία να χάνονται στον ετήσιο διαγωνισμό ομορφιάς της Αργεντινής για την ανάδειξη της Miss Universe Argentina, της υποψήφιας της Αργεντινής.

Η Αλεχάνδρα Μαρίσα Ροντρίγκεζ, νομική σύμβουλος σε νοσοκομείο, της οποίας η συμμετοχή στον διαγωνισμό είχε επευφημηθεί ως θρίαμβος κατά του ηλικιακού ρατσισμού σε έναν κόσμο που έχει εμμονή με τα νιάτα, έμεινε μακριά από το στέμμα της Μις Αργεντινή. Αλλά έφυγε με τον τίτλο του «καλύτερου προσώπου» από τον διαγωνισμό, κάτι που δεν ήρθε χαριστικά.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ευχαρίστησε όλους όσοι γιόρτασαν την επιτυχία της στον διαγωνισμό Miss Buenos Aires τον περασμένο μήνα. Η νίκη της εκεί, αφού η Μις Υφήλιος κατάργησε το ηλικιακό όριο, προκάλεσε μια φρενίτιδα παγκόσμιας προσοχής από τα μέσα ενημέρωσης που την έκανε διάσημη αρχικά σε τοπικό και αργότερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τη μια στιγμή στην άλλη, η δικηγόρος με την γλυκιά φωνή από την γειτονιά Λα Πλάτα, νότια του Μπουένος Άιρες, μοίραζε συμβουλές για ενυδατική κρέμα σε γυναίκες που προσπαθούσαν να πετύχουν το υπερβολικά λείο πρόσωπό της και υποσχόταν στο κοινό ότι υπάρχει αλήθεια στο ρητό ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Alejandra Marisa Rodríguez broke stereotypes as she was crowned Miss Universe for the province of Buenos Aires at 60-years-old. pic.twitter.com/6PjPRrAFCf

— The Associated Press (@AP) April 26, 2024