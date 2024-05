Πέθανε ο πολυβραβευμένος συνθέτης Ρίτσαρντ Σέρμαν

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο διάσημος συνθέτης και στιχουργός Ρίτσαρντ Σέρμαν, δημιουργός αγαπημένων τραγουδιών από ταινίες της Disney, όπως τα «Supercalifragilisticexpialidocious», «Chim Chim Cher-ee» και «Spoon full of Sugar» από το μιούζικαλ «Μαίρη Πόπινς» ή το «It’s a Small World (After all)».

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία Walt Disney Co, ο Ρίτσαρντ Σέρμαν άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Σάββατο, σε νοσοκομείο του Μπέβερλι Χιλς στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο θάνατός του αποδίδεται σε προβλήματα υγείας που συνδέονται με το γήρας.

Μαζί με τον αδερφό του, Ρόμπερτ, ήταν αχτύπητο δίδυμο. Οι αδερφοί Σέρμαν αναγνωρίζονταν μεταξύ των πιο παραγωγικών συνθετών-στιχουργών. Υπέγραψαν περισσότερα από 200 τραγούδια, 24 άλμπουμ έγιναν χρυσά και πλατινένια, ενώ βραβεύτηκαν με δύο Όσκαρ και τρία Γκράμι.

Ο Ρίτσαρντ Σέρμαν ήταν ένας «θρύλος της Disney», δημιουργώντας μαζί με τον αδερφό του, Ρόμπερτ, «κλασικά έργα» που αποτελούν «αγαπημένο μέρος του soundtrack των ζωών μας», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, ο Μπομπ Άιγκερ.

Σημειώνεται ότι το 2005 οι αδερφοί Σέρμαν κέρδισαν μια θέση στο «Songwriters Hall of Fame» και τρία χρόνια αργότερα τιμήθηκαν με το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών στον Λευκό Οίκο. Ο Ρόμπερτ Σέρμαν έφυγε από τη ζωή το 2012.

