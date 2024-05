Τεν Χαγκ: «Ο Ράτκλιφ με έχει ενημερώσει ότι θέλει να κάνει rebuild στην Γιουνάιτεντ με εμένα εδώ»

Στον «αέρα» εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα του προπονητή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρ’ ότι στη Γερμανία δείχνουν σίγουροι για τη συμφωνία ανάμεσα στην αγγλική ομάδα και τον Τόμας Τούχελ, ο Έρικ Τεν Χαγκ με δηλώσεις του σε μέσο της πατρίδας του, φέρνει νέα δεδομένα.

Ο Ολλανδός τεχνικός παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, στην οποία, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι έχει ενημερωθεί από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για το rebuild που ετοιμάζεται στους «κόκκινους διαβόλους». Το πιο σημαντικό ωστόσο στις δηλώσεις του Τεν Χαγκ, είναι το ότι ο ίδιος δηλώνει πως ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος του έχει αποκαλύψει πως το η νέα εποχή της Γιουνάιτεντ θα «χτιστεί» με εκείνος στον πάγκο του αγγλικού συλλόγου.

«Με έχουν ενημερώσει για τις αλλαγές. Θέλουν να αλλάξουν τα πάντα και ότι θέλουν να κάνουν rebuild με εμένα εδώ. Αυτό μου έχουν πει», δήλωσε ο Τεν Χαγκ, προχωρώντας σε μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί ιδιαιτέρως.

• What did the owners tell you?

🚨 🚨🚨 – Erik ten Hag to @VI_nl: “They said they want to change everything and that they want to rebuild WITH me. This is what they told me directly.” pic.twitter.com/KjbNPEnCed

