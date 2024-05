H Ligue 1 αποχαιρέτησε τον Εμπαπέ: «Σε ευχαριστούμε για όλα Κιλιάν» (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ θα δώσει απόψε την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν το Σάββατο (25/05, 22:00) με αντίπαλο τη Λυών στον τελικό του Coupe de France, ευελπιστώντας ότι θα κατακτήσει ακόμα έναν εγχώριο τίτλο πριν αποχωρήσει από την γαλλική πρωτεύουσα.

Την παραμονή αυτής της αναμέτρησης, η Ligue 1 θέλησε να πει με τον δικό της τρόπο «αντίο» στον Γάλλο σούπερ σταρ, με την διοργανώτρια αρχή του γαλλικού πρωταθλήματος να δημοσιεύσει ένα συγκινητικό βίντεο για τον αρχηγό των Παριζιάνων.

«Made in Bondy, Made in Monaco, Made in Paris, Made in Ligue 1, Forever, Thank you Kylian Mbappé», έγραψε η Ligue 1 για να συνοδεύσει το βίντεο με τα κατορθώματά του στο πρωτάθλημα αλλά, στην ευρωπαϊκή σκηνή αλλά και με την εθνική Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ένα βίντεο που άγγιξε τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν που απάντησε στο Twitter: «Σας ευχαριστώ για όλα και καλή τύχη για το μέλλον», έγραψε χαρακτηριστικά, με τον Εμπαπέ να ετοιμάζει βαλίτσες για Μαδρίτη, προκειμένου να ενταχτεί στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε το βίντεο: