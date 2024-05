Οι μαθητές στη Ρωσία μαθαίνουν να πυροβολούν με Καλάσνικοφ στην περίπτωση που κάποτε χρειαστεί να πολεμήσουν

O 14χρονος ρώσος μαθητής Νταβίντ έμαθε κάτι νέο αυτό τον μήνα: ότι το να πυροβολεί με ακρίβεια με καλάσνικοφ είναι δυσκολότερο απ’ ό,τι με πιστόλι.

Μαζί με συμμαθητές του δοκίμασε τα όπλα αυτά στο πλαίσιο της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, μια ενότητα του σχολικού προγράμματος που είχε καταργηθεί τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά επανήλθε μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στην πόλη Βλαντικαφκάζ της νότιας Ρωσίας, έφηβα αγόρια με στολές παραλλαγής συμμετείχαν αυτό τον μήνα σε ασκήσεις με όπλα και στην παροχή πρώτων βοηθειών υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους.

«Είναι ευκολότερο να πυροβολείς με πιστόλι. Και είναι πιο δύσκολο να στοχεύσεις με αυτόματο όπλο», λέει ο Νταβίντ, ένα αδύνατο αγόρι με μαύρα μαλλιά και γυαλιά.

Το ίδιο παιδί εξηγεί ότι η εκπαίδευση με όπλα «θα κάνει ευκολότερη» τη ζωή του στο μέλλον. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς Ρώσους.

