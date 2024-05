Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δηλώσεις για την επιθυμία της Μόσχας να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν στόχο να τορπιλίσουν την πρωτοβουλία του Κιέβου για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στην Ελβετία.

«Ο Πούτιν προσπαθεί απεγνωσμένα να τορπιλίσει τη σύνοδο κορυφής στην Ελβετία στις 15-16 Ιουνίου» δήλωσε ο Κουλέμπα σε ανάρτηση του στο Χ. Τέσσερις ρωσικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με μια διαπραγματευόμενη κατάπαυση του πυρός που θα αναγνωρίζει τις τρέχουσες γραμμές μάχης.

«Γιατί οι ρωσικές ‘πηγές’ ξαφνικά αναφέρουν στα ΜΜΕ ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στα σημερινά σύνορα; Η εξήγηση είναι απλή. Ο Πούτιν προσπαθεί απεγνωσμένα να τορπιλίσει τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ελβετία στις 15-16 Ιουνίου. Φοβάται την επιτυχία της» ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός στην πλατφόρμα Χ.

«Ο περίγυρός του στέλνει ψευδή μηνύματα περί δήθεν ετοιμότητας για κατάπαυση του πυρός παρά το ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να επιτίθενται σκληρά στην Ουκρανία, ενώ οι πύραυλοι τους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέφτουν πάνω στις ουκρανικές πόλεις και σε κατοικημένα σημεία» έκλεισε ο Κουλέμπα στην ανάρτηση του στο Χ.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2024