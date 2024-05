Το βιβλίο Kairos (φωτογραφία, επάνω, από το Χ/@TheBookerPrizes) της βερολινέζας συγγραφέως Τζένι Ερπενμπεκ έλαβε χθες Τρίτη το βράδυ το φετινό Διεθνές Βραβείο Booker για το καλύτερο μυθιστόρημα που μεταφράστηκε στα αγγλικά, το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε γερμανίδα λογοτέχνιδα.

Το μυθιστόρημα αφηγείται την καταστροφική σχέση αγάπης ανάμεσα σε νεαρή και άνδρα μεγαλύτερης ηλικίας στο ανατολικό Βερολίνο τα χρόνια του 1980, με φόντο τον τσακισμένο ιδεαλισμό της πάλαι ποτέ Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

We’re delighted to announce that the winner of the #InternationalBooker2024 is Kairos by Jenny Erpenbeck, translated by Michael Hofmann.

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) May 21, 2024