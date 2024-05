Λευκά, θολωτά κτίσματα που καταλήγουν στα καταγάλανα νερά. Εκ πρώτης όψεως θα ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι πρόκειται για τη Σαντορίνη, τον παγκοσμίου φήμης τουριστικό προορισμό της χώρας μας.

Κι όμως… μην βιάζεστε.

Στην προκειμένη περίπτωση κάτι διαφέρει. Ίσως είναι το έξτρα ζεστό αεράκι που σκάει από την έρημο, ίσως πάλι είναι οι πινακίδες με τα αραβικά γράμματα. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι βρισκόμαστε στο Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πιο συγκεκριμένα στο θέρετρο Anantara Santorini.

Οι πόρτες του άνοιξαν τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και απέχει μόλις μία ώρα οδικώς από το κέντρο της πρωτεύουσας και φυσικά όπως θα δείτε στις φωτογραφίες η αρχιτεκτονική του είναι εξ ολοκλήρου βασισμένη στο ελληνικό νησί.

Ωστόσο, πέρα από την περίτεχνη διακόσμηση και αισθητική, για τον Rachid Bakas, γενικό διευθυντή του Anantara Santorini, η φυσική ομορφιά της περιοχής είναι αυτό που το συνδέει με το πραγματικό νησί.

«Βλέπεις το χρώμα της θάλασσας δίπλα μας και τότε η ιδέα πραγματικά δένει», δηλώνει ο Bakas μιλώντας στο CNN.

Τα αντίγραφα δεν προωθούνται συνήθως ως μια πολυτελής εμπειρία. Όμως, το Anantara Santorini μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Το δωμάτιο με τη χαμηλότερη τιμή κοστίζει περίπου 800 δολάρια τη βραδιά. Αυτό είναι το διπλάσιο του μέσου όρου των ελληνικών ξενοδοχείων της Σαντορίνης, σύμφωνα με το Tripadvisor.

Εφόσον όμως η τιμή δεν αποτελεί κίνητρο, γιατί κανείς να επισκεφτεί το θέρετρο στο Άμπου Ντάμπι και όχι το πραγματικό νησί της Σαντορίνης;

«Είναι πριβέ», απαντά ο Bakas.

«Αυτό σου δίνει μια οικειότητα, μια ιδιωτικότητα. Είναι ένα καταφύγιο το οποίο μπορεί να μην έχεις στη Σαντορίνη, επειδή ειδικά το καλοκαίρι, όλα είναι γεμάτα, παντού είναι πολυσύχναστα», εξηγεί.

Το ξενοδοχείο χωρίζεται σε 22 δωμάτια, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν το πολύ 44 άτομα κάθε φορά. Όλα τα δωμάτια οδηγούν σε έναν κοινόχρηστο χώρο που μοιάζει με σαλόνι, δίνοντας σκόπιμα μια πολύ οικεία ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους επισκέπτες να περιηγηθούν στα διάφορα περιβάλλοντα των εγκαταστάσεων.

«Το στοιχείο της έκπληξης βρίσκεται μέσα στο ίδιο το ξενοδοχείο και από τη στιγμή που περπατάς, συνεχίζεις να ανακαλύπτεις κάποιες ωραίες γωνιές και χώρους», επισημαίνει ο Bakas.

Το Anantara Santorini προσφέρει μια σειρά από εμπειρίες, όπως κινηματογράφο, σπα και συνεδρίες γιόγκα δίπλα στην πισίνα ή την παραλία. Ωστόσο, περισσότερο από την ψυχαγωγία, η ελπίδα είναι ότι οι επισκέπτες μπορούν απλώς να απολαύσουν την ηρεμία και την ησυχία.

«Μερικές φορές, οι άνθρωποι θέλουν απλώς να μείνουν μόνοι τους, δεν θέλουν να κάνουν δραστηριότητες όλη την ώρα, και αυτή είναι η ισορροπία που προσφέρουμε», εξηγεί ο διευθυντής.

Επιπλέον ο ίδιος αποκάλυψε πως το θέρετρο έχει περιορισμό στις ηλικιακές ομάδες που μπορούν να το επισκεφθούν. Έτσι τα παιδιά κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπονται ακόμη και εάν συνοδεύονται από τους γονείς τους.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά θέλαμε πραγματικά να είμαστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο (από τα άλλα θέρετρα της περιοχής)», δήλωσε ο Bakas.

