Δεν «μετακόμισε» μόνο η Σαντορίνη στην Ασία – Ποια άλλα μνημεία του κόσμου θα βρείτε στην Κίνα

Πρόσφατα ανακαλύψαμε το τέλειο αντίγραφο της Σαντορίνης στην κινεζική επαρχία Γιουνάν και μείναμε άναυδοι από το αποτέλεσμα.

Όπως αποδεικνύεται όμως δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα επιδίδεται σε τέτοιου είδους κατασκευές – πιστά αντίγραφα κορυφαίων και δημοφιλών μνημείων και μάλιστα στο φυσικό τους μέγεθος.

Έτσι πριν από μερικά χρόνια ο Παρθενώνας απέκτησε τη δική του ρεπλίκα στο θεματικό πάρκο στο Lanzhou, στην επαρχία Gansu. Και η λίστα συνεχίζεται με τον Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου, την Πυραμίδα του Λούβρου, τον Πύργο της Πίζας μέχρι και τα κανάλια της Βενετίας.

Τα περισσότερα βρίσκονται σε διάφορα θεματικά πάρκα με τις διαστάσεις των κατασκευών να είναι πολύ κοντά σε αυτές των πραγματικών μνημείων.

Δείτε μερικά από αυτά:

In Lanzhou New Area, a plane flies above full-scale replicas of the Parthenon and Great Sphinx of Giza pic.twitter.com/Aakx1rHb3n — BigTimeFootball® (@BigTimeFootball) May 30, 2016

An imitation Eiffel Tower in Tianducheng, China, itself an imitation of Paris. pic.twitter.com/0Y0Z9PSqIh — The French History Podcast 🇲🇫 (@FrenchHist) March 23, 2021

Colosseum in Macau, China

The largest ever amphitheatre, Colosseum, has a replica in Macau, China! The Fisherman’s Wharf in Macau is home to this Colosseum, and it is very popular. Macau’s Colosseum has the seating capacity of 2000 people. pic.twitter.com/tSYDjrLvK3 — TimesTravel (@TOItravel) July 22, 2022

Photo of the day: Arc de Triomphe seen in northern #China’s Jilin province pic.twitter.com/jTB78xdMiH — Qingqing_Chen (@qingqingparis) January 16, 2019