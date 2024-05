Τηλεμαχία Μπάιντεν - Τραμπ στο CNN στις 27 Ιουνίου - Οι λεπτομέρειες που απομένουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλος Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκαν την Τετάρτη την πρόσκληση του CNN να αναμετρηθούν στις 27 Ιουνίου στο πρώτο ντιμπέιτ των υποψηφίων το 2024, προετοιμάζοντας την πιο σημαντική στιγμή της κούρσας για τον Λευκό Οίκο. «Όπως είπες: οπουδήποτε, οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος», δήλωσε ο Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού ο πρόεδρος των Δημοκρατικών έθεσε για πρώτη φορά τους όρους του για να αντιμετωπίσει τον πρώην πρόεδρο στην εθνική τηλεόραση.

Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Μπάιντεν «τον χειρότερο συζητητή» που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. «Είμαι έτοιμος και πρόθυμος να συζητήσω με τον «Ανέντιμο Τζο» (σ.σ. Croocked Joe, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδίδεται πάντα σε εχθρική ονοματοδοσία των αντιπάλων του) στις δύο προτεινόμενες ώρες τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το CNN, τμήμα της Warner Bros Discovery, δήλωσε ότι το ντιμπέιτ θα διεξαχθεί στο στούντιο της Ατλάντα (σ.σ. στην πολιτεία της Τζόρτζια) χωρίς κοινό, προσθέτοντας ότι ο συντονιστής θα επιλεγεί αργότερα. Η Τζόρτζια είναι μία από τις πιο αμφίρροπες πολιτείες του Νοεμβρίου. Οι υποψήφιοι αποδέχθηκαν επίσης πρόσκληση από το ABC, το οποίο θα φιλοξενήσει ένα δεύτερο ντιμπέιτ στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ ένα ξεχωριστό ντιμπέιτ για τον αντιπρόεδρο έχει προταθεί για τον Ιούλιο, μετά το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων.

Οι διαφορές απόψεων για τους κανόνες

Αλλά οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παρέμειναν στους όρους εμπλοκής. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε αυτά τα δύο ντιμπέιτ υπό αυστηρούς κανόνες για να μειωθούν οι διακοπές, ενώ ο Τραμπ ζήτησε περισσότερα από δύο – και έναν πολύ μεγάλο χώρο «για λόγους ενθουσιασμού».

Τα ντιμπέιτ, τα οποία θα προσελκύσουν ένα αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό που θα παρακολουθεί ζωντανά δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές, είναι γεμάτα κινδύνους και για τους δύο υποψηφίους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια αμφίρροπη κούρσα και χαμηλό ενθουσιασμό από τους ψηφοφόρους.

Οι βοηθοί του Μπάιντεν πιστεύουν ότι οι συζητήσεις θα μπορούσαν να βλάψουν τον Τραμπ εκθέτοντας τις θέσεις του σε θέματα, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης, που θεωρούν πολιτικά τρωτά σημεία. Οι βοηθοί του Τραμπ θεωρούν ότι ο Μπάιντεν είναι επιρρεπής σε λεκτικά ολισθήματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για την ηλικία του 81χρονου προέδρου. Ο Τραμπ θα είναι 78 ετών όταν θα διεξαχθεί το πρώτο ντιμπέιτ.

«Και οι δύο υποψήφιοι θα τεθούν υπό μεγαλύτερο έλεγχο απ’ ό,τι ποτέ άλλοτε λόγω της ηλικίας τους», δήλωσε ο Άλαν Σρέντερ, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Northeastern, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Presidential Debates: Risky Business on the Campaign Trial».Χαρακτήρισε το ντιμπέιτ «μία από τις μοναδικές στιγμές στις οποίες οι υποψήφιοι δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο».

Το πρώτο ντιμπέιτ θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση στις 15 Ιουνίου της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στην Ιταλία και την ποινική δίκη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Ποιες λεπτομέρειες απομένουν για να υπάρχει μια σαφής μορφή της τηλεμαχίας

Η πρόταση του Μπάιντεν για το ντιμπέιτ, η πρώτη επίσημη προσφορά από την εκστρατεία του, εγκατέλειψε την παράδοση δεκαετιών των τριών φθινοπωρινών ντιμπέιτ και ζήτησε άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκστρατειών του Τραμπ και του Μπάιντεν για τους κανόνες.

Ερωτηθείς σχετικά με τυχόν προτίμηση για τη μορφή ή τα θέματα, ο εκπρόσωπος της εκστρατείας Μπάιντεν-Χάρις, Μάικλ Τάιλερ, δήλωσε ότι ορισμένες λεπτομέρειες απομένουν να επεξεργαστούν, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του συντονιστή. Εκτός από την ηλικία του, οι ψηφοφόροι του προέδρου Μπάιντεν εξακολουθούν να ανησυχούν για τους χειρισμούς του στην οικονομία, αλλά και την Γάζα (σ.σ. τόσο αμερικανοεβραίοι, όσο και αμερικανομουσουλμάνοι).

Ο Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να συζητήσει με τους αντιπάλους του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων, τις τελευταίες εβδομάδες έχει προκαλέσει τον Μπάιντεν σε μια αναμέτρηση ένας εναντίον ενός μαζί του, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις θα πρέπει να διεξαχθούν πριν από την έναρξη της πρόωρης ψηφοφορίας σε ορισμένες πολιτείες. Είπε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Hugh Hewitt ότι το ντιμπέιτ θα πρέπει να είναι δίωρο και ότι και οι δύο άνδρες θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να στέκονται όρθιοι.

Η ομάδα του Μπάιντεν ζήτησε νωρίτερα να είναι επιλέξιμα να φιλοξενήσουν φέτος μόνο τα τηλεοπτικά δίκτυα που φιλοξένησαν τις προκριματικές συζητήσεις των Ρεπουμπλικανών το 2016 και τις προκριματικές συζητήσεις των Δημοκρατικών το 2020. Μόνο τέσσερα δίκτυα φιλοξένησαν ντιμπέιτ και για τα δύο κόμματα κατά τη διάρκεια αυτών των εκλογικών κύκλων: CNN, Telemundo, CBS News και ABC News.

Και οι δύο υποψήφιοι τίθενται ενάντια στις τηλεμαχίες που διοργανώνονται από την Επιτροπή Προεδρικών Διαλόγων, απορρίπτοντας τον υπερκομματικό οργανισμό που τις διαχειρίζεται από το 1988.