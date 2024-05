Το ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας «αδειάζει» τη Σιλιάνοφσκα

Σωρεία αντιδράσεων και στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας εξακολουθεί να προκαλεί η επιλογή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα να αποκαλέσει κατά την ορκωμοσία της τη χώρα «Μακεδονία».

Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της χώρας για την απαρέγκλιτη τήρηση των συνταγματικών διατάξεων καθώς και όλων των διεθνώς υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτές, όπως «η πλήρης τήρηση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας, γνωστής ως Συμφωνία των Πρεσπών».

Υπενθυμίζει ακόμα ότι τα τελευταία επτά χρόνια, οι δύο γειτονικές χώρες έχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο πολιτικού διαλόγου, ο οποίος έχει οδηγήσει σε πολλαπλάσια αύξηση της οικονομικής συνεργασίας και στην οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.

Όπως υπογραμμίζεται τα οφέλη αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την αναβάθμιση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης σε Στρατηγικό Διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ΥΠΕΞ της χώρας καλεί «όλους τους πολιτικούς παράγοντες, ιδίως τους εκλεγμένους κρατικούς αξιωματούχους, να επιδείξουν προσοχή. Η διατήρηση της ευρωατλαντικής πορείας της χώρας αποτελεί μείζον στρατηγικό συμφέρον και εγγυητή της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και σταθερότητας της χώρας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Βόρεια Μακεδονία η κυβέρνηση είναι υπηρεσιακή, και υπουργός Εξωτερικών παραμένει ο Μπουχάρ Οσμάνι, που ανήκει στο αλβανικό κόμμα DUI, το οποίο έχει ήδη αντιδράσει κατά της κίνησης της Σιλιάνοφσκα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του VMRO-DPMNE, Κρίστιαν Μίτσκοσκι, νικητή των εκλογών, οι ανακοινώσεις για τη νέα κυβέρνηση αναμένονται εντός του επόμενου δεκαπενθήμερου.

Αντίδραση υπήρξε ωστόσο και από το συνασπισμό αλβανικών κομμάτων το κόμμα «Αξίζει» που τα σενάρια το ήθελαν να είναι η επιλογή του προέδρου του VMRO-DPMNE, Κρίστιαν Μίτσκοσκι, για το σχηματισμό κυβέρνησης. Στην ανακοίνωση του το κόμμα «Αξίζει» σημείωνε ότι δεν πρέπει να ανοίγουν παλιές πληγές και τόνιζε ότι η πρόεδρος πρέπει να είναι παράδειγμα σεβασμού του Συντάγματος, Την ίδια στιγμή εξέφρασαν την ανησυχία τους καθώς τα συνθήματα της προεκλογικής καμπάνιας δείχνουν να επηρεάζουν και τα πρώτα βήματα στην πραγματική πολιτική.

Την ώρα που συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πρόκληση της Σιλιάνοφσκα, ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με σημερινή ανάρτηση έστειλε αυστηρό μήνυμα .

Σε ανάρτησή του, για το θέμα, χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα. Την καλεί να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και στις συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο της. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε παρόμοια ολισθήματα».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η προκλητική επιλογή της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να παραβεί το επίσημο κείμενο του όρκου της και να αποκαλέσει τη χώρα της με διαφορετικό όνομα αποτελεί πρωτοβουλία παράνομη και ανεπίτρεπτη. Πράξη, η οποία παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και το ίδιο το Σύνταγμα του κράτους της. Ναρκοθετώντας, όμως, και το μέλλον του, όπως ήδη δήλωσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Είναι γνωστό ότι, ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη Συμφωνία του 2019. Προειδοποιώντας, μάλιστα, τότε, για τα προβλήματα που θα δημιουργούσαν οι αστοχίες της. Ως κυβέρνηση, ωστόσο, σεβαστήκαμε την ελληνική υπογραφή σε μία διεθνή συνθήκη, δεσμευτική για τη χώρα. Δυστυχώς, η πρόσφατη εξέλιξη δικαιώνει τη σταθερά επιφυλακτική θέση μας.

Η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα. Την καλεί να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και στις συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο της. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε παρόμοια ολισθήματα. Και επαναλαμβάνουμε ότι κάθε πρόοδος στις διμερείς σχέσεις, όπως και κάθε βήμα των Σκοπίων προς την Ευρώπη εξαρτώνται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων. Από τη σωστή χρήση της συνταγματικής ονομασίας της γειτονικής χώρας. Και, ασφαλώς, από την αποφυγή προκλήσεων».

Από την πλευρά της η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, φαίνεται να επιμένει στον τίτλο «Πρόεδρος της Μακεδονίας».

Απαντώντας σε ανάρτηση της πρεσβείας της Σουηδίας στη Βόρεια Μακεδονία, η κ. Σιλιάνοφσκα έγραψε στο Χ: «Σας ευχαριστώ για τα θερμά συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της Προέδρου της Μακεδονίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και των στόχων της ισότητας των φύλων».

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives

