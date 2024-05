Σε μια σιωπηλή Νάκμπα εναντίον του πληθυσμού των Βεδουίνων προχώρησε ο Ισραηλινός στρατός κατεδαφίζοντας 47 σπίτια στην έρημο Negev/al-Naqab, εξορίζοντας Βεδουίνους κατά πάσα πιθανότητα με Ισραηλινή υπηκοότητα, όπως οι περισσότεροι. Οι Βεδουίνοι διαθέτουν ως επί το πλείστον υπηκοότητα, ασπάζονται το Ισλάμ και κάποιοι μάλιστα κάνουν εθελοντική θητεία στις IDF.

Πολλοί Βεδουίνοι διέσωσαν Ισραηλινούς την 7η Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς και τιμήθηκαν ως ήρωες για αυτό, ενώ κάποιες οικογένειες συνελήφθησαν ως όμηροι από τις περιοχές εκτός Γάζας. Οι περισσότεροι ασχολούνται σε αγροτικές εργασίες ή ως τεχνίτες.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διέπραξαν μια μικρής κλίμακας Νάκμπα ή «Καταστροφή» στην έρημο Negev στα εβραϊκά ή al-Naqab στα αραβικά κατεδαφίζοντας δεκάδες σπίτια Βεδουίνων και στέλνοντάς τους σε μόνιμη εξορία. Ίσως, πλέον ούτε η έρημος να είναι ασφαλής. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενώ και οι ΗΠΑ κατηγορούνται πως έχουν «θάψει» έκθεση που «καίει» το Ισραήλ.

Zionists are demolishing dozens of Palestinian homes in al-Naqab (Negev) while the residents are trying to prevent them.

Around 47 Palestinians families will become homeless today.

pic.twitter.com/gBUwWSLB3j

— Hussein (@EyesOnSouth1) May 8, 2024