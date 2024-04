Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό των δραστών, που πυροβόλησαν και σκότωσαν ένα μωρό δελφίνι, μέλος της οικογένειας των ρινοδέλφινων.

Το θαλάσσιο θηλαστικό βρέθηκε με σφαίρες στον εγκέφαλο, τη σπονδυλική στήλη και την καρδιά, στην παραλία West Mae’s Beach στο Cameron Parish της Λουιζιάνα.

Σε επίσημη ανακοίνωση της η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «η Audubon Aquarium Rescue ανέσυρε το ζώο και το μετέφερε στο Audubon Nature Institute στη Νέα Ορλεάνη για νεκροψία».

Σύμφωνα με τα όσα διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία της νεκροψίας, το δελφίνι έφερε «πολλές σφαίρες σε σημεία όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά», ενώ το ζώο πέθανε εξαιτίας των τραυμάτων.

Το τμήμα επιβολής του NOAA διερευνά τώρα τον θάνατο και προσφέρει ανταμοιβή έως και 20.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τους δράστες.

— CBS News (@CBSNews) April 24, 2024